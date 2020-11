Coronavirus, parla l’immunologo Guido Silvestri: “I primi vaccini anti-Covid sono sicuri, non hanno effetti collaterali gravi”.

Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad un enorme flusso di notizie per quanto riguarda la sperimentazione dei vaccini che hanno superato le varie fasi di efficacia. A quanto pare, sembra esserci speranza per l’arrivo di test per la fine dell’anno o almeno ad inizio 2021. Infatti, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante l’illustrazione delle nuove norme in conferenza stampa, aveva già parlato di un vaccino distribuito inizialmente per le persone più fragili e quelle di una certa età. Da qualche giorno, sono arrivate buone notizie per quanto riguarda l’efficacia di alcuni vaccini. Guido Silvestri, il direttore di patologia clinica e del laboratorio di medicina alla Emory University di Atlanta ha dichiarato: “I primi vaccini anti-covid sono sicuri, non hanno effetti collaterali gravi”.

Covid, Silvestri: “Primi vaccini sicuri, non hanno effetti collaterali gravi”

L’Italia, e tutto il resto del mondo, si trova in una situazione davvero delicata; la diffusione imperterrita del Coronavirus ha portato al collasso il sistema sanitario. Infatti, in molti ospedali i posti letto sono completamente saturi. Spesso si assiste alla presenza di pazienti covid ammassati con pazienti non covid, e questo porta allo sfociare di veri e propri focolai nelle strutture. Non solo, ormai il numero di personale sanitario contagiato è decisamente elevato, e in molti nosocomi c’è addirittura una mancanza di medici ed infermieri. Negli ultimi giorni però sono arrivate buone notizie per quanto riguarda il vaccino, infatti, diversi hanno mostrato una notevole efficacia. Il direttore di patologia clinica e del laboratorio di medicina alla Emory University di Atlanta, Silvestri, ha dichiarato: “Un vaccino è sicuro quando gli studi clinici dimostrano che non causa effetti collaterali gravi. Ed è così per i primi vaccini anti-covid in arrivo. Sono sicuri, non hanno effetti collaterali gravi”. Questo quanto comunicato da Silvestri.

Infatti, sono decisamente molte le domande che i cittadini si pongono, numerosi sono i dubbi per quanto riguarda il vaccino. Tra la popolazione si assiste ad una certa diffidenza, troppi sono coloro che affermano di non fare il vaccino. Secondo l’esperto, i test hanno superato le tre fasi canoniche dello sviluppo clinico e gli effetti collaterali sono decisamente modesti, i dati infatti, sono stati valutati da esperti indipendenti.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui