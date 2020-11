Pochissime ore fa, Damiano Carrara ha dato un vero e proprio annuncio inaspettato ai suoi sostenitori: cosa bolle in pentola?

Attualmente è uno dei giudici di ‘Bake Off Italia’, eppure Damiano Carrara è conosciuto anche per essere stato la colonna portante di numerosi programmi televisivi di successo. Notissimo, affermatissimo ed apprezzatissimo pasticcere, il giovanissimo toscano ha facilmente conquistato l’interesse su di sé. Non soltanto per il suo irresistibile fascino, ma anche per le gustose e squisite torte che, spesso e volentieri, ha mostrato al suo amato pubblico. Non facciamo riferimento, sia chiaro, a quelle mostrate nel corso del viaggio di ‘Bake Off’, ma anche a quelle che, sul suo canale social ufficiale, è solito mostrare. Ecco, ma a proposito di Instagram, sapete che, pochissime ore fa, ha condiviso un annuncio davvero inaspettato con tutti i suoi sostenitori. Attraverso un selfie da urlo, Damiano ha voluto sorprendere tutti i suoi ammiratori. Di che cosa parliamo esattamente? Ecco tutti i dettagli.

Damiano Carrara, l’annuncio inaspettato sui social: cosa bolle in pentola?

Un vero e proprio annuncio inaspettato quello che, pochissime ore fa, Damiano Carrara ha annunciato ai suoi sostenitori. Attivissimo e seguitissimo su Instagram, l’attuale giudice di ‘Bake Off Italia’ ha svelato ai suoi followers di essere in viaggio per una nuova avventura. Ovviamente, al momento, non possiamo darvi alcuna notizia certa al riguardo. Certo, sappiamo che, in questi ultimi giorni, sta registrando le nuove puntate di ‘Cake Star’. E, d’altra parte, è il primo ad averlo raccontato e testimoniato in alcune sue fotografie social. Però, di questa ‘nuova avventura’ di cui lui stessa parla, purtroppo, non sappiamo ancora nulla.

Cosa dobbiamo aspettarci, quindi, da questa ‘nuova avventura’? Chi lo sa! Fatto sta che, qualsiasi cosa fosse, siamo sicuri che sarà un vero e proprio successo. Anche perché, diciamoci la verità, non si potrebbe avere effetto diverso, no?

È fidanzato?

Non sappiamo se sia fidanzato oppure no. Fatto sta che, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, qualche settimana fa, Damiano ha condiviso una tenerissima foto in bianco e nera in compagnia di una ragazza. E, qualche giorno fa, ne ha condiviso un’altra.