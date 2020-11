Danza con me, svelato l’eccezionale ospite: annuncio incredibile

Un annuncio davvero incredibile quello fatto da Roberto Bolle, sull’amatissimo show Danza con me: svelato l’eccezionale ospite, immensa sorpresa.

Roberto Bolle ha fatto l’incredibile annuncio tramite il suo profilo Instagram: un ospite eccezionale parteciperà a Danza con me, notizia sorprendente! Il celebre show in onda dal 2017 è uno dei programmi più amati in onda il primo dell’anno. In passato, abbiamo potuto apprezzare ospiti come Tiziano Ferro, Jovanotti e molti altri volti noti del panorama artistico italiano. Quest’anno, un personaggio tra i più amati in Italia, un volto iconico dell’ambito musicale, una vera e propria leggenda, sarà l’ospite di Danza con me. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Parliamo del grande Vasco Rossi! L’artista che ha letteralmente fatto la storia della musica italiana si cimenterà nel ballo insieme e grazie al talentuoso Roberto Bolle. Vediamo i dettagli.

Danza con me, Roberto Bolle farà ballare l’eccezionale ospite: Vasco Rossi

La notizia ha lasciato i fan senza parole e immensamente sorpresi. Tramite il suo profilo Instagram ha condiviso l’annuncio del ritorno di Danza con me il primo dell’anno con una foto che lo ritrae insieme al celebre Vasco Rossi. Il ballerino ha poi rilasciato un’intervista a La Repubblica in cui ha dichiarato: “Preparatevi, lo farò ballare” a proposito del cantautore. Ricordiamo che proprio per il primo dell’anno è prevista l’uscita del nuovo singolo di Varco Rossi, annuncio che ha mandato i fan in delirio. Pare che Vasco Rossi abbia scelto proprio Danza con me per presentare al pubblico il suo nuovo brano. Non ci resta che attendere questo spettacolo incredibile che vedrà due talenti assoluti condividere il palco di Rai 1. I fan sono trepidanti ed emozionati all’idea e noi non possiamo che essere entusiasti. Di seguito, il post di Roberto Bolle.

E voi, siete curiosi di ascoltare il nuovo singolo di Vasco Rossi e vederlo nelle vesti di ballerino?