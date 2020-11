Dopo la finale di Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi ha realmente gettato e calpestato la medaglia a terra? Svela tutta la verità.

In queste ultime ore non si fa altro che parlare di lei: Elisa Isoardi. Sono trascorse pochissime ore dalla finale di Ballando con le Stelle, che tra l’altro l’ha vista classificarsi al quarto posto con Raimondo Todaro, eppure l’ex colonna portante de ‘La Prova del Cuoco’ continua a far parlare tantissimo di sé. In particolare, quello che tutti noi vogliamo sapere e, soprattutto, siamo curiosi di capire è se realmente, dopo la finale del programma, la Isoardi, delusa dalla posizione in classifica, abbia gettato la medaglia dietro le quinte. E l’abbia addirittura calpestata. È proprio questa, infatti, la clamorosa indiscrezione che è letteralmente impazzata su Twitter dopo l’ultima puntata dello show. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web. Ecco, ma com’è andata realmente? È stata proprio questa la reazione della conduttrice piemontese dopo la finale? A quanto pare, nient’affatto! A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata proprio la diretta interessata. Nel corso della sua intervista odierna a ‘Oggi è un altro giorno’, Elisa ha raccontato come sono andate realmente le cose. Ecco tutti i dettagli.

Cos’è esattamente successo dietro le quinte di Ballando con le Stelle? Com’è stato detto subito dopo la proclamazione di Gilles Rocca e Lucrezia Lando, realmente Elisa Isoardi, delusa dalla quarta posizione in classifica, ha gettato la medaglia a terra dietro le quinte e l’ha calpestata? A quanto pare, non è andata affatto così! Come raccontato anche dalla diretta interessata nel corso della sua recentissima intervista a ‘Oggi è un altro giorno’, la conduttrice piemontese non ha affatto compiuto un gesto del genere. Anche perché, come sottolineato anche dalla diretta interessata, ‘Ballando con le Stelle’ le ha dato ed insegnato davvero tantissimo come programma. E, quindi, lei non avrebbe mai potuto compiere un gesto del genere. ‘Per carità, non ho gettato assolutamente la medaglia. Tocca al cuore quella medaglia, rimane lì’, ha iniziato a dire la conduttrice televisiva a Serena Bortone. E, poi, ha continuato: ‘Come posso essermi arrabbiata? Ballando con le stelle mi ha dato tutto, mi ha dato tantissimo’.

A distanza di pochissime ore dalla sua intervista a Francesco Fialdini, durante la quale si è lasciata andare anche ad una dolorosa confessione, Elisa Isoardi è stata ospite di Serena Bortone. Ed ha chiarito il ‘mistero’ della medaglia. Infine, poi ha concluso: ‘Milly Carlucci è una stella vera’.

