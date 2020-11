GF Vip, anticipazioni 23 novembre: eliminato, l’attesa busta rossa e il collegamento proprio con lui; ecco cosa accadrà nel corso della diretta.

Ormai ci siamo! Manca davvero poco alla prossima, attesissima, puntata del Grande Fratello Vip 5. Una puntata in cui accadrà davvero di tutto. Il clima in casa è sempre più incandescente e, senza dubbio, lo sarà ancora di più dopo la diretta di questa sera, lunedì 23 novembre. Serata di eliminazioni: uno dei quattro nominati lascerà definitivamente la casa. Ma è solo uno dei tanti colpi di scena a cui assisteremo nel corso della puntata. Curiosi di scoprire cosa accadrà? In seguito, le anticipazioni della puntata di questa sera!

GF Vip, anticipazioni 23 novembre: nuovo eliminato, il comunicato per i vip e il video messaggio di Malgioglio

Tutto pronto per la nuova puntata del GF Vip 5! Si tratta della puntata numero 21 del reality show condotto da Alfonso Signorini e tutto fa pensare che sarà una serata scoppiettante. Innanzitutto, ci sarà il verdetto del televoto: il meno votato tra Dayane Mello, Adua Del Vesco, Francesco Oppini e Patrizia De Blanck dovrà lasciare definitivamente la casa. Si tratta, quindi, di un televoto eliminatorio. Ma non è tutto: questa sera, finalmente, ci sarà la tanto attesa apertura della ‘busta rossa’. Si tratta di una busta che Alfonso ha mostrato qualche puntata fa ai vipponi, che si interrogano sul contenuto. Ebbene, è arrivato il momento di comunicare ai concorrente che questa edizione del GF Vip è stata prolungata! Il reality non terminerà a inizio dicembre, come inizialmente stabilito, ma a febbraio! Una notizia che, inevitabilmente, sconvolgerà gli animi nella casa. Come reagiranno i vip ancora in gara? Il conduttore non ha nascosto le sue paure nel dover annunciare la notizia in casa: qualche vip potrebbe decidere di mollare e abbandonare il gioco? Staremo a vedere!

Nel frattempo, essendo stata prolungata la messa in onda, nuovi concorrenti dovranno aggiungersi ai vip ancora in gara! Dovrebbero essere ben 9 le new entry delle prossime puntate e, tra queste, pare proprio che ci sia anche Cristiano Malgioglio! Che non varcherà la porta rossa questa sera, come ha specificato anche lui su Instagram, ma si collegherà durante la puntata attraverso un video! Con ogni probabilità, quindi, stasera potremo sapere quando l’amatissimo Malgioglio potrà entrare ufficialmente in Casa.

Per quanto riguarda le dinamiche interne alla casa, è probabile che si parlerà della divisione, sempre più forte, tra Dayane Mello e il resto della casa. Inoltre, Come di consueto, ci saranno sorprese emozionanti per alcuni vip, che potranno sentire vicini i proprio cari, dopo tanti giorni di lontananza. Infine, non possono mancare le tante temute nomination! Nomination che diventano sempre più difficili: il cerchio si stringe e molto presto i vip saranno costretti a scegliere chi votare tra le persone a cui tengono di più! Insomma, si prevedono fuoco e fiamma nella nuova puntata del GF Vip. Non ci resta che attendere qualche ora per scoprire tutte le novità dalla casa più spiata della tv. Appuntamento alle ore 21 e 30, su Canale 5! Ne vedremo delle belle!