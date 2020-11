Nel corso della puntata del GF Vip di Lunedì 23 Novembre è accaduto un vero e proprio colpo di scena tra Dayane ed Elisabetta: i dettagli.

Come tutti gli altri appuntamenti precedenti, anche la ventunesima puntata del Grande Fratello Vip è stata ricca di emozioni ed, ovviamente, colpi di scena. Uno tra tanti è accaduto proprio tra Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello. Sappiamo benissimo che, nonostante un iniziale rapporto di splendida amicizia tra di loro, le due ragazze si sono notevolmente allontanate. Ed, addirittura, scontrate. Nelle scorse settimane, infatti, sono state le protagoniste di un furioso scontro. Che, inevitabilmente, ha interrotto i loro rapporti. Eppure, nel corso della puntata del GF Vip di Lunedì 23 Novembre, è accaduto tra di loro un vero e proprio colpo di scena. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo, carissimi lettori e lettrici di Sologossip? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

GF Vip, colpo di scena tra Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello: cos’è successo

Un vero e proprio colpo di scena quello che, nel corso della ventunesima puntata del Grande Fratello Vip, è accaduto tra Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci. Proprio durante l’appuntamento del famoso reality di Canale 5 di Lunedì 23 Novembre, le due ragazze hanno continuato a scontrarsi in diretta, ma è bastato un piccolo e significativo episodio a sciogliere il cuore di entrambe. Così come era accaduto nel corso della puntata scorsa con Selvaggia Roma, durante questa ventunesima puntata, la conduttrice calabrese ha avuto una splendida reazione dopo che la bella Dayane ha ricevuto una bellissima sorpresa. Chiamata nella mistery room da Alfonso Signorini, la Mello ha potuto finalmente vedere, nonostante in filmato, la sua piccola Sofia. Un momento davvero emozionante, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha sciolto tutti in lacrime. Compresa la Gregoraci. Che, appena accortasi del ritorno della modella in soggiorno, non ha potuto fare a meno di abbracciarla.

Chissà, magari questo abbraccio è l’inizio di tutto? Dayane ed Elisabetta riusciranno a mettere i loro dissapori da parte? Noi ce lo auguriamo.