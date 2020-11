GF Vip, Dayane Mello: avete mai visto il fratello della concorrente? Si chiama Juliano; ecco le foto insieme.

Dayane Mello è una delle protagoniste assolute di questo Grande Fratello Vip. Determinata e senza peli sulla lingua, la modella brasiliana ha creato una vera e propria divisione nella casa. Alcuni vip, come Francesco Oppini, la ritengono falsa e calcolatrice, mentre altri, come la sua cara amica Adua Del Vesco, hanno legato tantissimo con lei. Quel che è certo è che, nel bene o nel male, Dayane ha lasciato un segno in questa edizione del reality. Dove ha spesso raccontato del suo difficile passato. Un passato fatto di traumi e mancanze, un’infanzia in cui ha conosciuto la vera povertà e il dolore, insieme al suo fratello maggiore Juliano. A lui Dayane è davvero legato: ecco alcune foto postate da lui sui social!

GF Vip, Dayane Mello: le foto con il fratello Juliano

“Un’infanzia quasi rubata, una mamma che si prostituiva, una mamma che ogni settimana veniva con un uomo diverso, ed un’infanzia vissuta nella miseria più assoluta.” È così che Alfonso Signorini ha commentato la storia di Dayane Mello nel corso di una puntata del GF Vip. Un passato difficile, quello della modella, che però ricorda con gioia i momenti vissuto con il fratello Juliano. “Ricordo i momenti belli con mio fratello, che giocavamo a football fino alla notte, nel dolore ricordo i momenti belli.” È con lui che, all’età di 4 anni, Dayane è andata dal suo papà, allontanandosi dalla sua mamma. E con Juliano la bellissima modella ha un rapporto speciale: di lui parla spesso anche nella casa, con i suoi compagni di avventura. Ma l’avete mai visto? Ecco alcune foto in cui sono insieme:

Eh si, la bellezza è di famiglia per i Mello! Immagini bellissime, che racchiudono il legame speciale tra Dayane e Juliano. E voi, state seguendo il percorso della modella brasiliana nella casa del GF Vip?