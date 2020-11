GF Vip, ennesima bomba su Francesco Oppini: querela in arrivo

Colpo di scena per Francesco Oppini al GF Vip: un ex concorrente minaccia di fargli querela per delle frasi offensive pronunciate nella Casa.

Non c’è pace per Francesco Oppini al GF Vip: dopo gli svarioni commessi alcune settimane fa con dei commenti poco corretti su alcune donne di questa edizione del reality che scatenarono l’ira del web facendogli rischiare la squalifica, un’altra bomba si abbatte sul figlio di Alba Parietti. A quanto pare, un ex concorrente, eliminato ormai da più di un mese dal gioco, ha minacciato di sporgere una querela contro di lui. L’ex gieffino in questione sarebbe Fulvio Abbate, lo scrittore col quale Oppini non è mai andato d’accordo durante i giorni trascorsi sotto lo stesso tetto. Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Fulvio Abbate minaccia una querela contro Francesco Oppini

Alcune frasi pronunciate sul suo conto da Francesco sarebbero state riferite ad Abbate: in un video, lo scrittore ha comunicato la sua intenzione di procedere con una querela nei confronti del giovane. Il filosofo non conosce esattamente le parole con cui Francesco si sarebbe riferito a lui e per questo ha chiesto agli utenti del web di aiutarlo a risalire ai video incriminati. Il figlio di Alba Parietti avrebbe più volte dichiarato che Abbate nella Casa avrebbe fatto dei discorsi da “maniaco”, accusa che lo scrittore non ha intenzione assolutamente di tollerare.

Non resta che attendere la reazione di Alba Parietti, che certamente non tarderà ad arrivare. Vedremo stasera se Alfonso Signorini parlerà della questione durante la diretta che vi consigliamo di non perdere.