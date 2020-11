GF Vip, Giulia Salemi in lacrime: una notte terribile, cos’è successo

GF Vip, notte terribile per Giulia Salemi, come testimoniano gli altri inquilini che l’hanno sentita agitarsi: in lacrime, la concorrente racconta cos’è successo.

Una notte davvero difficile per la dolce Giulia Salemi al GF Vip che si è ritrovata in lacrime a parlare con gli altri concorrenti: “Quanto urlavo?” ha chiesto. Pare, infatti, che in molti abbiano notato la sua agitazione. Francesco Oppini ha spiegato di averla sentita. Proprio qualche giorno fa si era parlato di Giulia in merito ad un battibecco con Natalia Paragoni, la fidanzata di Andrea Zelletta. Stamattina, appena sveglia, Giulia si è sfogata con gli altri inquilini, riguardo ad un terribile incubo avuto nel corso della notte. “Mi sono svegliata con i lacrimoni, era tutto così realistico” ha detto, sconvolta. Consolata da Francesco e Pierpaolo, la dolce influencer è scoppiata in lacrime.

GF Vip, Giulia Salemi in lacrime

Una notte terribile per Giulia Salemi. L’influencer si è ritrovata in preda ad un incubo talmente realistico da agitarsi nel mezzo del sonno. Anche i suoi compagni di stanza si sono accorti della cosa, come le ha spiegato Francesco Oppini. Sembrerebbe che Giulia abbia sognato che accadeva qualcosa a suo padre, per questo è apparsa particolarmente sconvolta e provata dall’incubo. Gli altri si sono subito dati da fare per rassicurarla e consolarla, spiegandole che anche loro hanno avuto degli incubi all’interno della casa del GF Vip. “È una sensazione strana” ha singhiozzato l’influencer, che risentiva ancora degli strascichi della notte appena trascorsa. Alla fine, Giulia Salemi, con la solarità e l’energia che la contraddistingue, è riuscita a tranquillizzarsi e ha rivolto un “Papà, tutto bene?” alle telecamere.

Ricordiamo che stasera andrà in onda una nuova puntata del GF Vip e scopriremo chi sarà l’eliminato tra la Contessa, Francesco Oppini, Dayane Mello o Rosalinda alias Adua Del Vesco.

