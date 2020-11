GF Vip, Giulia Salemi scatenata : arriva la ‘piccante’ confessione

Confessione a luci rosse di Giulia Salemi al GF Vip: l’influencer, sempre più vicina a Pierpaolo, fa una rivelazione ‘scandalo’ al gieffino.

In questi giorni, molti telespettatori ed utenti del web hanno notato la nascita di una certa sintonia tra Pierpaolo Pretelli e la seguitissima influencer Giulia Salemi. I due concorrenti sono sempre più vicini, tra risate, scherzi e conversazioni: si potrebbe addirittura ipotizzare che il bell’ex velino possa stupire tutti da un momento all’altro mettendo improvvisamente d parte il suo interesse per Elisabetta Gregoraci e spostando tutta la sua attenzione proprio sulla bella italo persiana. Il nuovo feeling non sarà sfuggito certamente neanche agli autori del programma e chissà che proprio nella puntata di stasera Alfonso Signorini non affronti l’argomento con una bella clip. instant, sentite cosa ha detto Giulia proprio a Pretelli: la sua confessione vi lascerà a bocca aperta.

Giulia Salemi, la confessione piccante a Pierpaolo Pretelli

Abituati a scherzare spesso tra loro, i due coinquilini si sono lasciati andare ad uno scambio di battute parecchio particolari. Il modello originario di Maratea ha infatti chiesto alla Salemi: “Hai la gonna aperta?”. La bella Giulia non si è lasciata per nulla intimorire e senza imbarazzo ha risposto per le rime: “Intanto è un pantaloncino e non una gonna. Io guardo il tuo pacco? Qualche volta, sotto la doccia…”. Una confessione davvero inaspettata, che lascia intravedere possibili sviluppi nella neonata sintonia tra i due.

Vedremo cosa accadrà e soprattutto, come reagirà la Gregoraci se le intuizioni del pubblico dovessero rivelarsi fondate. Certo, appare evidente che Giulia Salemi ci riserva qualche sorpresa…Più chiaro di così!