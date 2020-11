Quando entreranno i nuovi ingressi all’interno della casa del GF Vip? Soltanto adesso è spuntata un’indiscrezione bomba.

Adesso è proprio ufficiale: il Grande Fratello Vip prolunga fino a Febbraio. In queste ultime settimane, lo sappiamo benissimo, se n’è parlato davvero tantissimo. Eppure, soltanto adesso ne abbiamo la conferma. Come annunciato ampiamente anche da Alfonso Signorini ad inizio puntata di Lunedì 23 Novembre, la quinta edizione del famoso reality di Canale 5 andrà in onda fino ai primi mesi del 2021. Diventando, così, l’edizione più lunga di tutta la storia del programma. Ecco, ma gli inquilini come hanno reagito? Beh, al momento, non ne sappiamo nulla. Anche perché, fino ad adesso, l’annuncio ufficiale a loro non è stato dato. Piuttosto, però, la domanda sorge spontanea: ci saranno nuovi ingressi? Assolutamente si! E, d’altra parte, ve l’abbiamo anche raccontato in un nostro recentissimo articolo. Nel mese di Dicembre, infatti, sono previsti ben nuovi concorrenti. Ma quando esattamente? Stando a questa clamorosa indiscrezione lanciata da TV Blog, sembrerebbe davvero a brevissimo. Ecco tutti i dettagli.

GF Vip, quando entreranno i nuovo ingressi? Svelata la data, l’indiscrezione

Appurato che ci saranno ben nove nuovi ingressi all’interno della casa del Grande Fratello Vip, dato che andrà in onda fino ai primi di Febbraio, quando assisteremo alla loro presentazione? Fino a questo momento, c’è da ammetterlo, non abbiamo alcuna notizia certa. Eppure, stando a questa indiscrezione bomba lanciata da Tv Blog, sembrerebbe che manchi davvero pochissimo. Ebbene si, avete letto proprio bene! Stando a quanto si legge, sembrerebbe che, prima della fine dell’anno, entreranno in casa i nuovi concorrenti. Chi sono? Beh, al momento, c’è un riserbo davvero pazzesco. Si è parlato di Cristiano Malgioglio, è vero. Ma, a parte di lui, chi entrerà? Purtroppo, al momento non lo sappiamo, ci dispiace. Ma, senza alcun dubbio, saranno davvero stratosferici. Come, d’altra parte, l’attuale cast.

Stando a quanto si apprende da TV Blog, sembrerebbe che Lunedì 7 Dicembre entreranno i primi quattro nuovo ingressi. Mentre la settimana dopo, e quindi il 14 Dicembre, ne entrerà la parte restante. Noi non vediamo l’ora di scoprire i loro volti, voi?