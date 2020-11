Nella casa del GF VIP, Giacomo Urtis ha tirato fuori un gossip ‘piccante’: si tratta di una rivelazione shock per la concorrente. Ecco chi riguarda.

Nella Casa del Grande Fratello VIP l’atmosfera è sempre piuttosto calda. Tra gossip, liti e frecciatine al veleno, i concorrenti regalano intrattenimento al pubblico Mediaset. Nella serata di ieri, 22 novembre, l’intera squadra del GF VIP si è riunita in salotto per ascoltare Giacomo Urtis incaricato di leggere un gossip ‘piccante’ che riguarda uno dei protagonisti assoluti della Casa di Cinecittà. Riguarda la Contessa de Blanck e quello che ha letto il concorrente ha lasciato tutti a bocca aperta: sentite la reazione di Patrizia.

GF VIP, spunta un gossip ‘piccante’: “Notte di fuoco con me, ho le foto”

Ieri sera, 22 novembre, i VIP nella casa del Grande Fratello si sono riuniti in salotto attorno a Giacomo Urtis, incaricato di leggere un gossip ‘piccante’ che riguarda Patrizia De Blanck. “Zequila non molla: ‘La contessa ha passato una notte di fuoco con me. Ecco le foto” è il gossip di cui si parla. La Contessa ovviamente ha negato subito ed ha ribadito quanto detto in precedenza con la sua solita ironia: “Se avessi avuto qualcosa con Zequila lo avrei detto, mi sta anche simpatico. Uno in più o uno meno non mi cambia niente”. L’atmosfera è diventata ‘piccante’ e tutti si sono messi a stuzzicare la nobildonna: le hanno chiesto se Antonio Zequila fosse mai andato a casa sua o da dove potrebbero venire queste fantomatiche fotografie. La Contessa ha ricordato il film girato con l’ex gieffino, ‘Parentesi Tonde’, al quale hanno partecipato anche le sorelle Lecciso. La De Blanck ha concluso lanciando un messaggio a Zequila: “Saranno cavoli tuoi”.

L’ex gieffino lo scorso mese è entrato nella casa del GF VIP per ricordare alla contessa della loro ‘ex love story’. Patrizia ha sempre smentito ogni possibile storia d’amore avuta con l’attore.