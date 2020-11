Gravissimo lutto per Kate e William: pochissime ore fa, è stato pubblicato un messaggio davvero straziante sui social, dolorosissima perdita.

Un vero e proprio tragico lutto quello di cui, pochissime ore fa, sono stati i protagonisti indiscussi Kate e William. Come annunciato recentemente sul loro canale social ufficiale, nello scorso weekend, la celebre coppia inglese ha vissuto un momento drammatico. Che, com’è giusto che sia, non ha affatto potuto fare a meno di condividere con il suo pubblico social. In uno dei loro ultimi post su Instagram, infatti, i duchi di Cambridge ha voluto annunciare ai proprio ammiratori e sostenitori della dolorosissima perdita di cui sono stati protagonisti qualche ora prima. E che, ovviamente, ha procurato un dolore davvero incredibile. Cosa ce lo fa pensare? Beh, la risposta è davvero semplice: le parole da brividi ce sono contenute all’interno di questo messaggio straziante. Ecco, ma cos’è esattamente accaduto? Qual è l’affetto che, purtroppo, è venuto a mancare alla coppia? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Siete proprio curiosi di saperlo? Tranquilli, ci pensiamo noi! Ecco di che cosa parliamo.

Kate e William, tragico lutto per la coppia reale: l’annuncio straziante su Instagram

È proprio attraverso un vero e proprio messaggio straziante che Kate e William hanno voluto annunciare questo gravissimo lutto di cui sono stati protagonisti nelle scorse ore. Da come si può chiaramente intendere dalle parole scritte a corredo di questo ultimo post, è venuto a mancare all’affetto della coppia reale il piccolo Lupo, il cocker spaniel che fu regalato ai duchi di Cambridge nel giorno del loro matrimonio. Quindi, da come si può chiaramente comprendere, il valore affettivo che Kate e William nutrivano nei confronti dell’amico a quattro zampe era davvero immenso. Dal momento che aveva condiviso con loro i momenti più bello: i primi attimi di marito e moglie ed, ovviamente, l’arrivo dei tre bebè. È proprio per questo motivo che, nell’annunciare la scomparsa, la coppia ha utilizzato delle parole davvero da brividi. E che, soprattutto, descrivono alla grande l’immenso rapporto e legame che c’era tra ‘Fido’ e la coppia reale. Non sappiamo esattamente quali siano state le cause della morte di Lupo. Non c’è, infatti, alcuna delucidazione in merito. Fatto sta che per l’amata coppia reale si tratta, senza alcun dubbio, di una vera e propria dolorosissima perdita.

‘Molto tristemente, lo scorso weekend, il nostro carissimo cane Lupo è passato altrove. Lui è stato a cuore della nostra famiglia per nove anni. E a noi mancherà tantissimo’, sono proprio queste le parole che William e Kate hanno utilizzato per esprimere tutto il loro dolore per questa gravissima perdita. Anche a noi, così come a tutti i loro ammiratori, dispiace tantissimo per questo gravissimo lutto.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui