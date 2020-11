‘Live’, Taylor Mega si scaglia contro la concorrente del GF Vip: “Mi ha urlato contro”.

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del seguitissimo programma Live Non è LA D’Urso, condotto dalla bravissima e bellissima Barbara D’Urso. La trasmissione riesce sempre ad attirare l’attenzione del pubblico, infatti, gli ascolti sono decisamente elevati. Nella diretta andata in onda, nella prima parte si è parlato della difficile situazione che il nostro Paese sta vivendo, con la presenza di Salvini che ha prontamente risposto alle domande della conduttrice, che fa le veci della popolazione. Nella seconda parte, si è dato spazio al gossip, con numerosi ospiti presenti. Taylor Mega, intervistata dalla D’Urso si è scagliata contro una concorrente del GF Vip: “Mi ha urlato contro”, il motivo è spiazzante.

‘Live’, Taylor Mega contro una concorrente: “Mi ha urlato contro per un flirt passato”

Nella puntata andata in onda ieri, di Live Non è la D’Urso, molti sono stati i colpi di scena che hanno animato la trasmissione. Nel corso della diretta, tra i numerosi ospiti presenti, è intervenuta Taylor Mega, nel momento in cui lo spazio era dedicato al litigio avvenuto nella casa del Grande Fratello Vip, tra Selvaggia Roma ed Elisabetta Gregoraci. Taylor ha raccontato di essersi scontrata con Elisabetta, a causa di Flavio Briatore. Il motivo è spiazzante, infatti, a quanto pare, Mega ha avuto un flirt con l’ex compagno della Gregoraci. Da questo è nato una sorta di scontro, secondo le parole dell’ospite in studio. Megan ha raccontato un episodio, in cui lei trovandosi in un albergo a Milano, ha incontrato la Gregoraci, e quest’ultima le ha urlato contro nella hall dell’hotel.

Il fatto è avvenuto di mattina, quando la concorrente del Gf Vip era insieme con Briatore. A lui ha rivolto, stando alle parole di Megan, una frase provocatoria: “Ah c’è anche la tua ex“. Anche se, la donna ha sostenuto di non ricordare le parole precise. Fatto sta che Taylor si è scagliata contro la concorrente, rivelando un episodio ignoto a tutti.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui