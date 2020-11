Nek, la rivelazione dall’ospedale: “Ho avuto un incidente”

E’ di poco fa la notizia dell’incidente avuto in questi giorni: a rivelarlo è lo stesso Nek via social. Ecco le sue condizioni.

L’amatissimo Nek, al secolo Filippo Neviani, ha annunciato proprio in questi minuti di trovarsi ricoverato in ospedale per un incidente. Il celebre cantante italiano, con una carriera lunghissima alle spalle, ricca di successi e soddisfazioni, ha postato uno scatto sul suo profilo Instagram che lo ritrae in un letto d’ospedale con un braccio ingessato. Fortunatamente il suo viso sembra abbastanza disteso e, in base a quanto racconta lui stesso nella didascalia alla foto, sarebbe già qualche giorno che si trova ricoverato. Non sappiamo di preciso cosa sia successo perché Nek non lo specifica, ma si può intuire che l’incidente, nonostante non sia stato grave, abbia comunque comportato qualche piccolo danno, come la rottura del braccio sinistro.

Nek, l’annuncio via social sull’incidente: “Sono seguito da ottimi medici”

Nello scatto postato, Nek ha rassicurato tutti i suoi fan e spiegato il perché della sua assenza dai social in questi ultimi giorni: “Vi sarete accorti che non sono stato molto attivo sui social negli ultimi giorni… Ho avuto un incidente mentre ero nella mia casa di campagna e, da qualche giorno, mi trovo in ospedale ricoverato dopo aver subito un intervento alla mano. Sto bene, questa adesso è la cosa più importante. Sono seguito da ottimi medici e presto vi darò notizie”, si legge sotto la foto del cantante. Tanti i commenti di sostegno e gli ‘in bocca al lupo’ ricevuti da colleghi famosi, tra cui Francesco Renga.

Facciamo anche noi i migliori auguri al bravissimo Nek.