GF VIP, Pierpaolo ed Elisabetta si sono mostrati di nuovo ‘affiatati’: le cose tra loro sono tornate come prima? Quel gesto non è passato inosservato…

Nella casa del Grande Fratello VIP, cosa combinano Pierpaolo ed Elisabetta? La showgirl calabrese e l’ex velino sono due dei concorrenti più chiacchierati in questa edizione. Il reality li ha fatti conoscere e sin da subito tra loro è scoppiata una scintilla: ‘siamo amici speciali’ ha sempre messo in chiaro Elisabetta. Pierpaolo si è sempre mostrato preso nei confronti della Gregoraci, prima che arrivasse Selvaggia. La nuova concorrente ha portato disordine nella casa ed ha fatto litigare anche i ‘Gregorelli’, come sono stati chiamati dai fan del programma. Sembravano essersi allontanati ma un video pubblicato dal reality mostra un riavvicinamento: date un’occhiata.

GF VIP, Pierpaolo ed Elisabetta di nuovo vicini: quel gesto non passa inosservato

Pierpaolo e Elisabetta nuovamente vicini? Il video pubblicato poco fa dal canale Instagram del programma mostra i Gregorelli unirsi in un dolce abbraccio. Elisabetta stava lavando i piatti quando Pierpaolo si è avvicinato e l’ha abbracciata da dietro: le ha anche baciato il collo. La Gregoraci ha subito detto al suo ‘amico speciale’: “Sei monello”. Pace fatta tra i due? Sembra proprio di sì.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

E così mentre Elisabetta lavava i piatti e Pierpaolo li asciugava, non sono riusciti a fare a meno di stuzzicarsi. Proprio pochi giorni fa Pretelli si è confidato con i suoi amici coinquilini rivelando che i suoi sentimenti per Elisabetta stavano cambiando. “Ad oggi è cambiato ciò che provavo per Elisabetta, sta svanendo. Ho decelerato, mi fa male ciò che mi ha detto ma non mi vedo più com’ero prima. Infatti sono cambiato, anche con lei” sono state le sue parole. Avrà cambiato idea?