Qual è la diagnosi di Raimondo Todaro dopo l’incidente in sala prova a Ballando con le Stelle? È appena arrivata la conferma.

Bisogna ammetterlo: questa edizione di Ballando con le Stelle, purtroppo, non è stata molto ‘fortunata’. Dapprima rinviata per via della positività al Coronavirus di Samuel Peron, il programma di Milly Carlucci di quest’anno è stato ricco, purtroppo, di infortuni, di grandi assenze. I principali protagonisti di queste ‘disavventure’, come raccontato anche in diversi nostri articoli, è stata la coppia formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Non soltanto, ad inizio percorso, l’ex colonna portante de La Prova del Cuoco ha avuto un strappo in sala prove, ma ha anche subito un’infiammazione al tendine che, addirittura, l’ha costretta a ritirarsi dal gioco. Ma non è affatto finita. Anche Raimondo Todaro, purtroppo, ha vissuto diversi spiacevoli episodi. A partire, quindi, dall’intervento chirurgico d’urgenza per un forte attacco di appendicite qualche ora dopo l’esibizione del sabato sera. Fino all’incidente in sala prove che, pochissime ore prima della finale, ha avuto. Ebbene si. Qualche ore prima delle loro esibizioni finali, il ballerino catanese ha avuto un gravissimo incidente. Di cui, tra l’altro, non ha voluto svelare nulla. Ecco, ma qual è la diagnosi?

Raimondo Todaro, la diagnosi dopo l’incidente: lo ha appena comunicato

A rivelare ogni cosa sull’incidente avvenuto nella sala prova di ‘Ballando con le Stelle’ è stato il diretto interessato qualche ora dopo la finale. Ospite di Francesca Fialdini insieme ad Elisa Isoardi, il ballerino siciliano, infatti, ha rivelato dello spiacevole episodio avvenuto qualche ora prima della sua esibizione. E di aver scelto di non dire nulla a nessuno, nonostante la raccomandazione del medico di sottoporsi ad una lastra, per poter ugualmente gareggiare con tutti gli altri finalisti. Ecco, la gara è finita, la finale è stata disputata, e Raimondo Todaro si è sottoposto ad un controllo medico, eppure qual è la diagnosi? Proprio pochissime ore fa, attraverso un video condiviso sul suo canale social ufficiale, il ballerino siciliano ha svelato la diagnosi. Purtroppo, come sospettato da tutti, il bel Todaro ha una frattura all’alluce. E, per circa un mese, non può affatto ballare.

Un bruttissimo episodio, da come si può chiaramente comprendere. Che, però, ha il suo lato positivo: Ballando con le Stelle è terminato. E Raimondo, quindi, può riposarsi tranquillamente senza troppe preoccupazioni.

La ‘querelle’ con Paolo Conticini

Appena terminata la finale di ‘Ballando con le Stelle’, è iniziato un vero e proprio botta e risposta tra Raimondo Todaro e Paolo Conticini. Cosa succederà ancora tra di loro? Staremo a vedere!

