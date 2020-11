Stefania Orlando al GF Vip, sapete quanto costa la sua iconica pelliccia verde che indossa spessa in casa? Il prezzo vi stupirà.

Tra le protagoniste assolute del Grande Fratello Vip c’è senza dubbio lei, Stefania Orlando. Simpatica, ironica, schietta e pungente quando serve, la conduttrice si è rivelata una concorrente davvero perfetta per un reality come il GF. Parole dei telespettatori, che hanno più volte salvato la Orlando al televoto, piazzandola anche tra i preferiti. E giorno dopo giorno Stefania continua la sua avventura al GF, facendosi conoscere a 360 gradi e mostrando lati di sé finora inediti. Ma non solo! La bellissima 53 enne sta incantando tutti anche con la sua bellezza, messa in risalto dai look, mai banali, scelti dalla conduttrice. In puntata, Stefania è sempre elegante e raffinata, ma anche durante il giorno sa sempre come farsi notare. C’è un suo accessorio, ad esempio, che ha attirato l’attenzione delle fan. Di cosa parliamo? Della sua iconica pelliccia verde! Stefania la indossa spesso in casa e in giardino per proteggersi dal freddo, ma sapete quanto costa? Ve lo sveliamo subito!

Stefania Orlando al GF Vip, quanto costa la sua iconica pelliccia verde: il prezzo esatto e la rivelazione di Simone!

Stefania Orlando è una delle concorrenti più amate di questo GF Vip. Complice anche la splendida amicizia nata con Tommaso Zorzi, Stefania è entrata nel cuore dei telespettatori, che puntata dopo puntata sostengono la loro “Queen”. Che, nella casa più spiata della tv, sfoggia look davvero particolari. Un fascino innegabile, quello di Stefania, che riesce sempre a colpire il pubblico. Come ha colpito tutti la sua pelliccia, rigorosamente sintetica, dai colori fluo! Come è stato confermato anche dal suo staff su Instagram, si tratta di una pelliccia sintetica firmata Guess. Quanto costa? Sul sito del brand il valore è di 299,90 euro. Ma proprio sul sito, è possibile vedere che la pelliccia, in realtà, è più lunga di quello che indossa Stefania. Una particolarità che in tanti avevano notato, ma ci ha pensato il marito Simone Gianlorenzi a svelare l’arcano! Ecco cosa ha pubblicato su Twitter qualche ora fa:

Proprio così, Stefania ha accorciato la pelliccia tagliandola a mano! Il post è stato invaso dai commenti delle fan, che confermano di aver cercato per molto tempo il modello indossato da Stefania, senza trovarlo! Il motivo è stato svelato proprio da Simone. Che dire, Stefania è davvero unica! E voi, state seguendo il suo percorso al GF Vip?