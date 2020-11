Stefano De Martino, splendida notizia: è stato appena rivelato

Stefano De Martino, splendida notizia per l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi: è stato appena rivelato; ecco cosa accadrà il prossimo anno.

Una splendida notizia in arrivo per i fan di Stefano De Martino. L’ex ballerino di Amici tornerà presto in tv con la nuova edizione di Stasera tutto è possibile. La divertentissima trasmissione di Rai Due infatti tornerà in onda e al timone ci sarà ancora il napoletano. Ad anticiparlo è il sito Bubinoblog.it, secondo cui le registrazioni delle nuove puntate potrebbero iniziare giù nelle prossime settimane a Napoli. Quando saranno trasmesse in tv? Ve lo sveliamo subito!

Stasera tutto è possibile torna in onda! L’amatissimo programma di Rai Due è pronto a tornare in tv e fare compagnia a grandi e piccini. Il delicato momento che stiamo vivendo ha messo a serio rischio la realizzazione dello show, ma, a quanto pare, non ci saranno grandi modifiche: staff e concorrenti saranno regolarmente controllati prima di ogni puntata. Puntate che saranno registrate già dalle prossime settimane, a dicembre, a Napoli. A condurre lo show sarà sempre lui, Stefano De Martino, che sta conquistando sempre di più il pubblico nelle vesti di presentatore. Ma tutti si staranno chiedendo: quando vedremo in tv le nuove puntate? Ebbene, la trasmissione tornerà in onda a gennaio 2021! Bisognerà quindi attendere l’inizio del nuovo anno per le nuove divertentissime avventure di Stasera tutto è possibile.

La data precisa non è stata ancora annunciata, ma gennaio è sempre più vicino! Stefano De Martino tornerà finalmente in tv: l’ultima volta lo abbiamo visto in estate, alla conduzione della finale del Festival di Castrocaro, su Rai Due.