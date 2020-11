Alessia Marcuzzi, ricordate i suoi esordi televisivi? Spunta un video imperdibile, ecco quali sono i primi programmi a cui ha preso parte.

Alessia Marcuzzi è senza alcun dubbio una delle conduttrici di punta di Mediaset, oltre che una delle più amate dal pubblico. Non a caso è al timone di alcuni dei programmi più importanti della rete, come Le Iene e Temptation Island, e fino a poco tempo fa anche L’Isola dei Famosi. Bellezza, talento e personalità vulcanica sono sono alcune delle sue caratteristiche, e sicuramente hanno conquistato il cuore del pubblico. Super seguita anche sui social, Alessia ha un profilo Instagram con ben 5 milioni di followers e lo tiene costantemente aggiornato con foto e video in cui mostra momenti della sua vita quotidiana e del suo lavoro, oltre che con immagini della sua famiglia. Se da un lato tutti conoscono la carriera di Alessia Marcuzzi, non tutti forse sanno che la conduttrice ha fatto anche una lunga gavetta prima di arrivare al successo di oggi. Ricordate, ad esempio, i suoi esordi televisivi? Sul web è spuntato un video davvero imperdibile!

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate dal pubblico e oggi ha un enorme successo, in tv e sui social. Ma ricordate qual è stato il suo esordio televisivo? Prima di approdare in Rai e poi a Mediaset, la conduttrice ha fatto una lunga gavetta e ha cominciato a muovere i suoi primi passi in tv a Telemontecarlo, nel programma ‘Attenti al dettaglio’, nel 1991, quando aveva 19 anni. Nella stagione successiva è passata allo sport, con il programma ‘Qui si gioca’, con Josè Altafini, in cui aveva il ruolo di valletta. Poi è passata alla tv per ragazzi, sempre su Telemontecarlo, con ‘Amici Mostri’, in cui è stata la conduttrice per due edizioni. Proprio a proposito di questo show, sul web è spuntato un video davvero imperdibile di Alessia, in cui lei è molto diversa rispetto ad oggi. Del resto, sono passati quasi 30 anni da quel periodo della sua vita!

E’ davvero incredibile vedere la Marcuzzi ai suoi esordi, non trovate? L’avreste mai riconosciuta guardando queste immagini? Cosa ne pensate del suo enorme cambiamento?