È diventata celebre sui social grazie alla frase ormai iconica con protagonista “Emily” ed ora è approdata in tv: parliamo di Carima, la famosa Influencer.

Ha raggiunto la notorietà sui social diventando una vera e propria influencer grazie al tormentone di “Emily” divenuto ormai iconico sui social. Parliamo di Carima, una ragazza giovanissima che si cimenta nel dispensare consigli rispondendo alle lettere ricevute dai fan. Il suo profilo Instagram conta oltre trecento sessantamila follower. La simpaticissima Carima, però, sembra inarrestabile: da influencer ad attrice la diva di “Emily” è approdata in tv! L’hanno riconosciuta subito in tantissimi nella puntata di Forum andata in onda oggi, 24 Novembre. Carima ha interpretato il ruolo di Carine, cugina della protagonista della causa. Un debutto che ha dimostrato tutte le sue doti e il suo talento, aprendole una nuova strada.

Carima, l’influencer di “Emily” si cimenta nel ruolo di attrice

Carima si era raccontata un po’ di tempo fa a Webboh e aveva espresso i suoi sogni e le sue ambizioni per il futuro. “Il mio sogno è quello di scrivere un libro, un’autobiografia sulla mia storia” aveva detto, aggiungendo che avrebbe fatto rabbrividire tutti perché è un “po’ pesante”. La celebre influencer aveva anche rivelato di essere stata contattata per una possibile partecipazione al celebre reality “L’Isola dei Famosi”. Della sua vita personale non si sa quasi nulla, a parte quel poco che lei stessa ha raccontato. Carima ha detto di avere ventisette anni e di lavorare in una casa di riposo. A quanto pare, studia per diventare operatore socio sanitario. Ha anche affermato di essere sposata e di avere una figlia, di cui si dice innamoratissima. Il suo debutto a Forum è stato forse il primo passo verso una nuova e sfavillante carriera.

E voi, cosa ne pensate di Carima nel ruolo di attrice e della sua interpretazione?