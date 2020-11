Francesco Monte, l’incredibile indiscrezione: la notizia appena arrivata

Francesco Monte è uno dei personaggi più apprezzati del panorama artistico italiano e arriva su di lui una clamorosa indiscrezione: la notizia appena arrivata.

È uno dei personaggi più seguiti e apprezzati del mondo dello spettacolo e il suo profilo Instagram conta quasi due milioni di fan. Francesco Monte ha raggiunto la notorietà con la partecipazione ad Uomini e Donne e la sua carriera è poi decollata in maniera inarrestabile. Ha preso parte a l’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip, ma anche a talent come Tale e Quale Show. Negli ultimi mesi, si è parlato della sua relazione con Isabella, quando proprio lui ha confessato qualcosa di molto particolare sulla loro storia. C’è un’indiscrezione appena arrivata, però, che riguarda proprio il bellissimo Francesco Monte e che ha mandato in visibilio i fan e il pubblico. Scopriamo insieme tutti i i dettagli.

Francesco Monte, l’indiscrezione incredibile

Si parla ormai da tempo della nuova edizione dell’apprezzatissimo programma “Il Cantante Mascherato” condotto dalla strepitosa Milly Carlucci. Secondo quanto è dato modo di sapere, il talento dovrebbe fare il suo ritorno a Gennaio, sebbene al momento non vi sia ancora una data certa. Tra i toto-nomi per i probabili concorrenti della nuova edizione spunta proprio il nome di Francesco Monte. Una clamorosa indiscrezione rivelata dal settimanale Nuovo Tv che ha lasciato i fan piacevolmente sopresi e trepidanti all’idea di scoprirne di più. Ricordiamo che il giovane ha già preso parte ad uno show canoro, Tale e Quale, dove ha dimostrato un grande talento. Ovviamente, come accaduto lo scorso anno, i nomi dei concorrenti resteranno “segreti”, ma le ipotesi si susseguono senza sosta. Oltre a Francesco Monte, il settimanale Nuovo Tv ha elaborato una rosa di nomi che comprende Virginia Raffaele, Serena Autieri, Marco Carta e molti altri.

Non ci resta che attendere la notizia ufficiale dell’inizio del programma!