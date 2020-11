Sul presunto bacio tra Selvaggia e Enock, concorrenti del GF VIP 5, arriva una testimonianza inedita a Pomeriggio 5

L’ingresso di Selvaggia Roma nella casa del Grande Fratello Vip ha rotto tutti gli equilibri. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha puntato immediatamente Elisabetta Gregoraci, cercando di scardinare il suo rapporto con Pierpaolo Pretelli. La modella ed influencer, inoltre, ha dichiarato di aver baciato sia l’ex velino di Striscia la Notizia che Enock, fratello di Mario Balotelli. Entrambi hanno preso le distanze, soprattutto il fratello di SuperMario, che attualmente è felicemente fidanzato.

GF VIP 5, presunto bacio tra Selvaggia e Enock: la testimonianza

Il bacio tra Selvaggia e Enock c’è stato veramente? Il calciatore ovviamente nega e la fidanzata sembra avere fiducia. La Roma, invece, è inamovibile e continua ad affermare che il bacio ci sia stato. Nel frattempo, è arrivata una testimonianza inedita nel corso della puntata di Pomeriggio 5, programma condotto da Barbara d’Urso. In studio, infatti, era presente Tony Aglianò, uno dei migliori amici della concorrente del GF VIP 5. Il ragazzo ha dichiarato che era presente anche lui in discoteca e il bacio tra i due concorrenti del reality show c’è stato veramente. Le parole del ragazzo, dunque, fanno tremare la tesi di Enock, che nega di aver baciato la sua attuale coinquilina. Come reagirà adesso la fidanzata del calciatore?

Durante la puntata di Pomeriggio 5, Biagio D’Anelli ha dichiarato che Selvaggia Roma avrebbe fatto breccia anche nel cuore di un altro vippone, anche lui felicemente fidanzato. Si tratta di Lucas Peracchi, compagno di Mercedesz Henger. Anche questo sarà vero? Non ci resta che aspettare l’uscita dalla casa del GF VIP 5 della Roma, che nel frattempo è in nomination.