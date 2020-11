GF VIP 5, quando entra Malgioglio nella casa: spunta la data

Quando entra Malgioglio nella casa del GF VIP 5? Il suo ingresso pare sia slittato, ma finalmente c’è una data (quasi) certa

Malgioglio sarà uno dei dieci concorrenti che entreranno prossimamente nella casa del Grande Fratello Vip. La quinta edizione del reality show è stata prolungata: il programma, infatti, terminerà agli inizi di febbraio 2021. Per rompere un po’ gli equilibri creatisi nella casa più spiata d’Italia, la produzione ha deciso di far entrare dieci nuovi concorrenti. Tra questi c’è anche il famoso paroliere. La Zia Malgy, com’è soprannominato nell’ambiente, ha già partecipato al reality show, sfiorando la vittoria per un soffio. Questa sarà la volta buona?

GF VIP 5, Malgioglio quando entra?

Tutto pronto per l’ingresso di Cristiano Malgioglio nella casa del Grande Fratello Vip 5. Alfonso Signorini, conduttore nonché autore del programma, pare abbia convinto il famoso paroliere. Ma quando farà il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia? Il cantautore avrebbe dovuto essere in collegamento già nella puntata andata in onda ieri sera su Canale 5. Il paroliere stesso avrebbe dovuto annunciare il suo imminente ingresso ai futuri coinquilini. All’ultima ora, però, pare che il collegamento sia saltato. I fan del reality show sono rimasti delusi: tutti, infatti, attendevano con ansia il collegamento con la zia Malgy.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Malgioglio (@cristianomalgioglioreal)

L’ingresso di Malgioglio nella casa del GF VIP 5, però, non è assolutamente saltato. Il paroliere dovrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia durante la prossima puntata, in programma lunedì 30 novembre 2020. La trasmissione, infatti, non andrà più in onda due volte a settimana, lunedì e venerdì, ma solo di lunedì. Tutto pronto, dunque, per l’ingresso del famoso paroliere. La zia Malgy ci riprova, dopo l’esperienza nella seconda edizione del reality show. In quell’occasione, il cantautore sfiorò per un soffio la vittoria, venendo eliminato in semifinale. Questa volta, invece, si candida come uno dei papabili vincitori del reality show di Canale 5.