Nuovo giorno, nuovo aereo che sorvola la casa del GF Vip per Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: la reazione inaspettata.

Una puntata esplosiva è andata in onda ieri per il GF Vip e questa mattina i concorrenti appaiono tutti un po’ provati. In particolare, Francesco Oppini sembra molto dubbioso riguardo a continuare cosa che ha scatenato una reazione di Tommaso nel corso della notte. Mentre si trovavano in giardino, però, degli aerei da parte dei fan sono arrivati a sollevar loro il morale. Uno, in particolare, era dedicato all’amicizia speciale che lega due inquilini molto amati. Parliamo di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli che hanno visto volare sopra la casa del GF Vip un aereo con la scritta: “Eli, dai questo bacio a Pier?”. Il giovane ha subito colto l’occasione per spiegare che ci ha provato in tutti i modi, nel divertimento generale.

GF Vip, la reazione di Elisabetta all’aereo

Un momento di leggerezza molto importante dopo la serata esplosiva che hanno affrontato. L’arrivo dell’aereo per Pierpaolo ed Elisabetta ha divertito tutti e il giovane ha colto l’occasione per spiegare quanto duramente abbia provato a conquistare la showgirl. Gli altri concorrenti si sono subito accodati all’aereo chiedendo questo tanto atteso bacio. Pierpaolo Pretelli si è avvicinato ad Elisabetta con fare scherzoso, pronto a baciarla e lei, con una reazione esilarante, si è divincolata. Una scena molto molto divertente che ha sortito una battuta di Stefania Orlando: “È colpa di Elisabetta se hanno allungato” ha scherzato, “per darvi più tempo” ha detto, riferendosi alla loro amicizia speciale. Ricordiamo che è stato annunciato ai concorrenti che il programma durerà fino a Febbraio e le loro reazioni sono state importanti.

Una bella sorpresa per i due inquilini della cada che condividono un’amicizia davvero molto bella e speciale.

