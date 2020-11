GF Vip, colpo di scena: arriva il comunicato a sorpresa, nessuno lo immaginava; ecco cosa è successo in casa.

Un’edizione ricca di colpi di scena, quella del Grande Fratello Vip 5. Un’edizione che non terminerà a dicembre, come era stato inizialmente stabilito, ma l’8 febbraio! La notizia è stata comunicata ai vipponi in diretta, durante la puntata di ieri, e le reazioni sono state davvero forti. I concorrenti hanno qualche giorno di tempo per decidere se continuare questa esperienza o se lasciare il gioco e, in casa, l’atmosfera oggi non è stata delle migliori. Ma, proprio pochi minuti fa, è arrivata una bella notizia! Un comunicato a sorpresa, che ha fatto felici i vip! Di cosa si tratta? Ve lo raccontiamo subito!

GF Vip, colpo di scena: arriva il comunicato a sorpresa, c’entra Giacomo Urtis

Una buona notizia per i concorrenti del GF Vip 5! Dopo lo shock della notizia del prolungamento dell’edizione, un nuovo annuncio per i vip. Pochi minuti fa, infatti, è stato comunicato che Giacomo Urtis può restare ancora in casa! Il noto chirurgo dei vip è entrato in casa come ospite e sarebbe dovuto uscire dopo la puntata di ieri. Il GF, però, ha deciso di prolungare la sua permanenza, per la gioia dei vip in casa. Urtis, infatti, ha portato una ventata di allegria nel reality e , in pochi giorni, i concorrenti si sono affezionati moltissimo al nuovo arrivato. Quanto potrà restare ancora in casa? Questo non è stato specificato. Nel frattempo, però, anche i telespettatori hanno accolto con entusiasmo la notizia. Ecco alcuni tweet apparsi online proprio nel momento dell’annuncio:

In tanti ora si chiedono: Giacomo diventerà un concorrente del GF Vip a tutti gli effetti? Col prolungamento della messa in onda, infatti, ci saranno ben 10 nuovi ingressi nella casa. E chi dice che, tra questi, non ci sarà anche Urtis, che da ospite diventerà un concorrente ufficiale. Non ci resta che attendere ulteriori news direttamente dalla casa più spiata della tv! E voi siete contenti della permanenza di Giacomo in casa?