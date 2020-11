GF VIP 5, la confessione di Alfonso Signorini: “Un concorrente è in crisi”

Alfonso Signorini, durante la puntata di “Casa Chi”, fa una confessione su un concorrente del GF VIP 5: “È in crisi”

La quinta edizione del Grande Fratello è entrata nel vivo. Il reality show è stato prolungato e terminerà ai primi di febbraio 2021. La notizia è stata comunicata ieri durante la diretta del programma. L’annuncio ovviamente non ha reso tutti felici, anzi, molti erano abbastanza angosciati. Nella casa ci sono genitori che vogliono riabbracciare i propri figli. La produzione ha concesso ai concorrenti un po’ di tempo per decidere, d’altronde il programma sarebbe dovuto finire ai primi di dicembre.

GF VIP 5, la confessione di Alfonso Signorini: le sue parole

Il GF VIP 5 andrà in onda sino a febbraio e la notizia ha scosso la casa. Alcuni concorrenti sono scoppiati in lacrime. Molti vogliono abbandonare il gioco. Gli inquilini della casa più spiata d’Italia avranno un po’ di tempo per pensarci, poi dovranno comunicare la loro decisione definitiva. Tra i concorrenti più in bilico figurano Elisabetta Gregoraci, che ha comunicato di voler abbandonare la casa, Dayane Mello e Francesco Oppini. Il conduttore Alfonso Signorini, durante la puntata di Casa Chi, in onda sui canali social del settimanale e su Mediaset Play, ha fatto una confessione ‘a sorpresa’ su alcuni concorrenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Alfonso Signorini ha rivelato che tra i concorrenti del GF VIP 5 più sicuri di restare nella casa figura Tommaso Zorzi: “È determinato a restare“. C’è qualcun altro, invece, che vorrebbe abbandonare la casa: “Elisabetta Gregoraci è in bilico, soprattutto perché è mamma e vede questa data, l’8 febbraio, lontanissima. E poi c’è di mezzo il Natale. È pure vero che fuori non è che c’è questa grande festa”. Il conduttore pensa che alla fine la showgirl calabrese resterà nella casa. C’è, infine, un concorrente totalmente in crisi: “Chi, invece, vedo in crisi è Oppini, a me pare che soffra un po’ la mancanza della fidanzata. Magari proprio Tommaso lo convincerà a restare”.