GF Vip, Elisabetta Gregoraci vuole abbandonare: l’ha appena comunicato

Ieri sera Alfonso Signorini ha annunciato in diretta ai concorrenti del GF Vip che questa edizione del programma si prolungherà fino al giorno 8 Febbraio. Una notizia che era nell’aria, che gli inquilini sospettavano, ma mai avrebbero immaginato che si parlasse di così tanto tempo. Le reazioni sono state molto forti e abbiamo visto i concorrenti sotto shock, in lacrime e quasi disperati per l’annuncio. Tra i personaggi che sembrano aver preso peggio la notizia spicca Elisabetta Gregoraci che sente molto la mancanza del figlio da quando è entrata nella casa del GF Vip e che per questo vuole abbandonare. Lo ha appena comunicato, vediamo tutti i dettagli a riguardo.

GF Vip, Elisabetta Gregoraci vuole abbandonare

“La mia decisione ce l’ho già” ha detto ed è apparsa davvero convinta. Elisabetta Gregoraci ha ricevuto in diretta un messaggio del figlio Nathan e non è riuscita a trattenere i singhiozzi. Dopo la diretta, ritrovatasi a parlare con gli altri concorrenti riguardo al prolungamento, Elisabetta Gregoraci ha detto la sua con molta chiarezza. “Per chi ha figli è un discorso diverso. La mia decisione ce l’ho già, basta così. Io quello che dovevo dare l’ho già dato quindi vado” ha detto. Ha poi aggiunto che essendo in nomination potrebbe darsi che esca ugualmente. In ogni caso, la showgirl non sembra intenzionata a trascorrere il Natale lontana dal figlio. Elisabetta Gregoraci non è l’unica concorrente a trovarsi in preda a forti dubbi, la stessa cosa sta accadendo per Francesco Oppini. In questi giorni, scopriremo se quella di abbandonare sarà la decisione definitiva della showgirl.

Non ci resta che attendere per scoprire se questa scelta sarà definitiva e se qualche altro concorrente deciderà di fare lo stesso.

