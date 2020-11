GF Vip, scoppia la lite tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi: caos in casa nel post puntata; ecco cosa è successo dopo la diretta.

Una puntata accesissima, quella del Grande Fratello Vip in onda ieri sera su Canale 5. Una puntata in cui è accaduto di tutto, dall’eliminazione della Contessa De Blanck al tanto atteso comunicato per i vip. Durante la diretta di ieri, Alfonso ha informato i concorrenti sul prolungamento della trasmissione: il GF Vip andrà in onda fino a febbraio! Una notizia che ha sconvolto tutti: il post puntata è stato davvero incandescente. Ma anche per un altro motivo. Al termine della diretta, Signorini ha lanciato una ‘bomba’, parlando di una presunta vecchia ruggine tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci. Ebbene, sono bastate poche parole per riaccendere lo scontro. Ecco cosa è accaduto dopo la puntata.

GF Vip, scoppia la lite tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi: volano accuse forti, c’entra Briatore

Uno scontro molto acceso, quello tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. A far partire la discussione è stato Alfonso Signorini, parlando di un episodio avvenuto tra le due qualche anno fa. Di cosa si tratta? Di alcuni messaggi che la Salemi avrebbe mandato a Flavio Briatore. “Ti sei sempre rapportata di più a lui che a me. Eri sempre gentile con lui.”, accusa Elisabetta, dichiarando che la Salemi si fosse sempre avvicinata di più al suo ex marito, non salutando lei. Ma Giulia replica, smentendo la sua versione: “Ma tu non mi ha mai cag*** di pezza”. La Gregoraci lascia intendere che la Salemi scriveva a Briatore e ai suoi collaboratori per un ‘tornaconto’: “Vi siete messaggiati, mi risulta che gli chiedevi delle cose. La cena, il dopocena, l’alloggio, le cose…”, dichiara Elisabetta, che comunque specifica di essere già separata da Flavio all’epoca. Un’accusa che Giulia non accetta, perché sente di essere passata per l‘”accattona” e la “gatta morta“. In uno sfogo con Dayane, ha espresso la sua opinione: “Lei che mi fa passare per accattona, non mi sta bene, solo perché ti ho dato della snob che è vero, perché quello sei ciccia! Lei ha fatto un bagno di umiltà prima di entrare nella casa, ma fino all’altro ieri lo era.” Uno sfogo duro, quello della Salemi, che aggiunge: “Io a differenza tua tre anni fa la vacanza in Sardegna non potevo permettermela, e che c’è di male se un gruppo di amici ci invitano ad accettare. Perché, sono la prima?”.

Insomma, un post puntata acceso! Sono volate accuse piuttosto forti tra Giulia ed Elisabetta, che, prima di ieri, come ha ammesso la stessa Salemi, avevano un rapporto piuttosto armonioso nella Casa. Cosa accadrà nelle prossime ore? Le due concorrenti riusciranno a chiarirsi? Non ci resta che attendere le novità direttamente dalla casa più spiata della tv. E voi, che idea vi siete fatti sulla vicenda? Da che parte state?