Proprio ieri sera Alfonso Signorini ha annunciato che il GF Vip prolunga fino a Febbraio, ma avete sentito il commento di Franceska Pepe?

Se ne parlava da diverso tempo, è vero. Eppure, adesso ne abbiamo la conferma. Come annunciato da Alfonso Signorini nel corso della ventunesima puntata del Grande Fratello Vip, il famosissimo e seguitissimo reality di Canale 5 prolunga. Non andrà in onda fino ai primi di Dicembre, come pattuito inizialmente. Bensì andrà in onda fino a Febbraio. Ed, in particolare, fino all’8 di Febbraio. Una notizia davvero clamorosa, c’è da ammetterlo. Anche perché, diciamoci la verità, restare lontani dai propri affetti, dati anche i tempi che corrono, per circa sei mesi e, soprattutto, durante le feste natalizie, non è affatto cosa facile. È proprio per questo motivo che, come raccontato anche in un nostro recente articolo, la reazione dei concorrenti è stata davvero sconvolgente. Come altrettanto sconvolgente, tra l’altro, è stato il commento di Franceska Pepe appena Alfonso Signorini le ha chiesto cosa ne pensava del prolungamento. Avete sentito anche voi le parole della modella? Ecco di che cosa parliamo.

GF Vip terminerà a Febbraio, ma avete sentito il commento della Pepe in diretta?

In questi mesi al GF Vip, l’abbiamo imparata a conoscere: Franceska Pepe è la classica tipa ‘senza peli sulla lingua’. E lo ha dimostrato anche nel corso delle ventunesima puntata del programma. Quando Alfonso Signorini, dopo aver annunciato il prolungamento del reality fino all’8 Febbraio, ha chiesto il parere di tutti gli ex inquilini. C’è chi ha detto che non ce l’avrebbe fatta, soprattutto le mamme eliminate. Chi, invece, ha asserito che avrebbe continuato il gioco. E chi, invece, si dimostra soddisfatta per un unico scopo. Chi è che entra in questa ‘categoria’? Semplice: la bellissima modella milanese. ‘Interrogata’ dal padrone di casa, Franceska ha risposto: ‘Io non avrei accettato, ma sarà un piacere vederli decomporsi’.

Insomma, un commento che, diciamoci la verità, non è assolutamente passato inosservato. Soprattutto per il popolo web. Che, prontamente, ha iniziato a ‘sfornare’ dei divertentissimi meme.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui