GF Vip, scontro nella notte: Tommaso Zorzi va a dormire con la Gregoraci

La puntata di ieri del GF Vip è stata esplosiva sotto tutti i punti di vista e durante la notte c’è stato uno scontro che ha portato Tommaso Zorzi a decidere di dormire con Elisabetta Gregoraci.

Una puntata esplosiva quella del GF Vip di ieri: la Contessa è stata eliminata definitivamente dal gioco e i concorrenti hanno scoperto che il programma proseguirà fino a Febbraio. Una notizia davvero shock a cui i concorrenti hanno reagito ognuno a suo modo, in un momento di caos generale. E proprio sull’annuncio del prolungamento del programma verte lo scontro che si è verificato nella notte nella casa del GF Vip e che ha spinto Tommaso Zorzi a decidere di andare a dormire con la Gregoraci. Scopriamo tutti i dettagli quanto accaduto e i motivi per cui l’influencer ha preso questa decisione.

GF Vip, Tommaso Zorzi va a dormire nell’altra stanza dopo lo scontro

Dopo la notizia del prolungamento del programma tutti i concorrenti hanno avuto attimi di grande preoccupazione. Alfonso Signorini ha dato loro la possibilità di riflettere con calma e decidere se continuare o meno questo percorso. In particolare, Francesco Oppini è apparso propenso a lasciare la casa e non continuare fino a Febbraio, sebbene non abbia ancora deciso. Questo ha ferito molto Tommaso Zorzi, che vede in lui un porto sicuro. “Soffro della sindrome dell’abbandono” ha detto a Stefania Orlando, che tentava di spiegargli che quello di Francesco non è un tradimento. Se dovesse decidere di non continuare, questo non significa che non gli vuole bene, ha precisato la showgirl. “Stanotte dormirò con Elisabetta, perché Francesco ha detto che vuole abbandonare il gioco e ci sono rimasto male” ha dichiarato Tommaso e così ha fatto.

Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando sono apparse molto dispiaciute per quanto accaduto. Bisognerà attendere per scoprire se ci sarà un chiarimento.

