Iva Zanicchi, come si è ammalata di Covid-19: “L’ho preso da cretina”

Iva Zanicchi ha raccontato come si è ammalata di Covid-19: “L’ho preso da cretina”, ecco le parole della cantante

Iva Zanicchi, soprannominata l’Aquila di Ligonchio, è una delle cantanti più apprezzate del panorama artistico italiano. La donna possiede un timbro vocale quasi tenorile ed è inoltre dotata di una grande grinta e personalità. Le sue uscite spesso schiette hanno caratterizzato tutta la sua carriera. La cantante ha sempre spaziato tra i generi musicali più diversi, dal blues alla musica melodica, fino alla musica pop. La Zanicchi è stata definita da Alighiero Noschese una delle personalità musicali italiane più importanti insieme con Mina, Ornella Vanoni, Patty Pravo e Milva.

Iva Zanicchi, come si è ammalata di Covid-19

Nelle scorse settimane, Iva Zanicchi è stata ricoverata in ospedale per una polmonite bilaterale dopo essere risultata positiva al Covid-19. La cantante è rimasta nella struttura ospedaliera di Vimercate, in provincia di Monza, per alcune settimane. Nei giorni scorsi è arrivato il lieto annuncio: “Finalmente vado a casa, sono felice e vi auguro ogni bene. Buon lavoro, sono commossa”. L’Aquila di Ligonghio, in un’intervista rilasciata a Novella 2000, ha parlato di questo periodo così delicato: “Ho preso a sberle il Coronavirus, anche se pure io ne ho prese da questa bestiaccia. Adesso che sono guarita, sembra che mi sia passato un camion addosso“. Tutta la famiglia della cantante è risultata positiva al temibile virus: “Sono distrutta. Sono l’unica che è tornata a casa negativa. Mio marito, mia figlia, mio genero, i miei nipoti tutti positivi“.

Iva Zanicchi ha raccontato anche come ha contratto il Covid-19: “L’ho preso da cretina, per colpa della comunione del bambino di una mia nipote. Sono venuti a casa e non ho resistito, me li sono baciati tutti”. La cantante ha parlato anche dell’affetto ricevuto in questi giorni da amici e colleghi. Un calore che l’ha riscaldata nei momenti di maggiore preoccupazione.