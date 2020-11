Jury Chechi è uno degli atleti più famosi e talentuosi e il suo allenamento “casalingo” ha letteralmente mandato in subbuglio il web: scopriamo i dettagli.

L’emergenza Coronavirus ha limitato la quotidianità di tutti i cittadini e cambiato le abitudini e le esigenze. Da poco è arrivata la notizia che il Ministro Speranza ha firmato una nuova ordinanza a riguardo. Per questo motivo, a causa delle zone rosse e delle misure restrittive, ci sono atleti che si ritrovano ad allenarsi a casa. Proprio come ha fatto il campione olimpico Jury Chechi che con il suo allenamento “casalingo” ha mandato letteralmente in subbuglio il web. Il campione, classe 1969, ha condiviso un video tramite i social in cui ha mostrato ai fan gli esercizi in cui si cimenta. Dimostrando una forma fisica assolutamente perfetta e un’energia straordinaria, Jury Chechi ha fatto impazzire i fan.

Jury Chechi: l’allentamento fa impazzire i fan

Un allentamento “casalingo” quello del campione olimpico Jury Chechi. L’atleta si trova in una delle zone “rosse” in base a quanto stabilito dalle misure restrittive adottate dal Governo. Questo non ha fermato la sua passione e il suo desiderio di allenarsi e così ha condiviso con i fan il video dei suoi esercizi fatti a casa. Jury Chechi ha dimostrato di possedere ancora una forma fisica impeccabile e di avere una forza straordinaria. Una pioggia di commenti ha inondato il suo profilo, sommergendolo di complimenti. “Allenamento in zona rossa” ha scritto il campione nella didascalia allegata al video. Una risposta positiva e incredibile ad una situazione difficile come quella che l’Italia sta affrontando a causa del Coronavirus. Di seguito, un’immagine dall’allenamento straordinario dell’atleta.

Un campione nel senso letterale del dermine, Jury Chechi e la sua energia è davvero straordinaria. E voi, cosa ne pensate dell’allentamento a casa?

