L’Amica Geniale 3 riparte con le riprese: la notizia tanto attesa è arrivata solo ora, ecco cosa aspettarsi dalla terza stagione della serie tv.

L’amica geniale è una serie televisiva ed è nata dalla trasposizione dell’omonima serie di romanzi della scrittrice Elena Ferrante. Racconta lo speciale legame che unisce Elena e Lenù, due giovani degli anni ’50 che crescono in un rione di Napoli. E’ attesa la terza stagione della serie mandata in onda su Rai Uno che ha avuto un enorme successo: le riprese della terza parte dovevano partire la scorsa primavera. A causa dell’emergenza Coronavirus scoppiata proprio tra febbraio e marzo è stato bloccato tutti. Il portale Fanpage fa sapere che sono pronte a ripartire le riprese per L’Amica Geniale 3 che porterà sullo schermo ‘Storia di chi fugge e di chi resta’ di Elena Ferrante. Ci sono tante anticipazioni: ecco alcune di queste.

L’Amica Geniale 3, finalmente la notizia tanto attesa: i fan esplodono di gioia

Cominciano le riprese de L’Amica Geniale 3 dopo la sospensione dovuta all’emergenza Coronavirus. Le riprese, scrive Fanpage, dureranno mesi: la stagione arriverà su Rai Uno non prima della seconda metà del prossimo anno, 2021. L’attesa è tanta e per questo abbiamo qualche ‘anticipazione’: una di queste riguarda i protagonisti. Nelle prime tre puntate della stagione ci saranno gli stessi attori impegnati nelle precedenti stagioni. A partire dalla quarta invece vedremo i protagonisti adulti e quindi nuovi volti più grandi.

Trama della terza stagione

Stando a quanto si legge sul libro di Elena Ferrante, la terza parte sarà ambientata negli anni ’70. Lila lavora nella fabbrica di salumi di Bruno Soccavo e si avvicina sempre di più ad Enzo. Elena è diventata invece una scrittrice molto apprezzata e sposa Pietro, dal quale avrà due figlie: il suo equilibrio però sarà sconvolto di nuovo da Nino Sarratore.

Ma chi saranno le nuove attrici? La storia vede Lila e Lenù in fase adulta con Gaia Girace e Margherita Mazzucco, chi prenderà il loro posto? Il pubblico è curioso di scoprire chi saranno le due nuove attrici.