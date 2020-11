Mara Venier, confessione ‘a sorpresa’: tutta la verità su Domenica In

Mara Venier, nel corso di un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha fatto una confessione ‘a sorpresa’ su Domenica In

Mara Venier è una delle conduttrici più amate nella storia della televisione italiana. La sua carriera è lunga quasi cinquant’anni e il pubblico l’ha sempre apprezzata per la sua spontaneità. La Venier ha esordito come attrice, ma ha raggiunto il successo come conduttrice. Da alcuni anni è tornata alla conduzione di Domenica In, storico programma di intrattenimento in onda su Rai Uno dal 3 ottobre 1976. La trasmissione è ormai giunta alla 45° edizione.

Mara Venier, confessione ‘a sorpresa’ su Domenica In

Da quando Mara Venier ha ripreso la conduzione di Domenica In, la storica trasmissione d’intrattenimento di Rai Uno vola negli ascolti. La Zia Mara, però, presto lascerà il programma e la rete pubblica ha una brutta gatta da pelare. Chi prenderà il suo posto? Al momento ci sono tanti nomi in lizza ma nessuna certezza, anzi, la rete spera di convincere ancora la Venier. Nel frattempo, la conduttrice si è lasciata andare in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ad una confessione ‘a sorpresa’. La Venier ha infatti dichiarato: “Non preparo nulla, non seguo un copione, non ho nulla di scritto – e poi aggiunge – A volte mi arrabbio pure, mi ribello. Come quando si voleva far passare l’idea che noi anziani siamo improduttivi”.

Mara Venier dunque non segue alcun copione, non legge alcun gobbo, anzi, confessa: “Non so leggerlo“. L’unico aiuto, durante la trasmissione, sono i cartelloni che le scrivono le ragazze della sua produzione. La conduttrice segue il suo istinto e pare che questo non deluda mai. Come farà la Rai senza Zia Mara? A chi sarà affidato Domenica In? C’è ancora tempo per convincerla, perchè – si sa – la speranza è sempre l’ultima a morire.