Avete mai visto la moglie di Nicola Savino? Insieme, il conduttore e la sua dolce metà Manuela, formano una coppia magnifica. Eccoli insieme.

Nicola Savino è un personaggio molto noto in Italia. E’ conosciuto come conduttore radiofonico, televisivo, autore tv e regista radiofonico, è anche attore! Il classe ’67 è al timone de Le Iene al fianco di Alessia Marcuzzi e conduce il programma ‘Deejay chiama Italia’ con Linus dal lunedì al venerdì alle ore 10, in diretta su Radio Deejay. Manuela Suma è la sua compagna che lo affianca dal 2009, anno in cui i due si sono sposati. La coppia si è conosciuta proprio durante un allestimento di un calendario per Radio Deejay: Manuela lavorava in tv come costumista ed ancora oggi collabora con alcuni programmi televisivi. Nicola e Manuela sono molto riservati sulla loro ‘vita sentimentale’ ma sui social sono sempre molto attivi: li avete mai visti insieme? Vi sveliamo subito qualche foto della moglie di Nicola Savino.

Nicola Savino, avete mai visto sua moglie? Insieme formano una coppia splendida

Avete mai visto la moglie di Nicola Savino? Sui social ci sono molte foto di loro due insieme. ‘ManuSuma‘ è il nome del canale Instagram della donna che si descrive come co-founder e designer di una linea di costumi che sponsorizza sui social. E’ inoltre una costumista ma non sappiamo la sua età precisa: sul web si legge che è più giovane del marito di circa 8 anni. Manuela mostra sempre il suo magnifico sorriso in tutte le sue fotografie pubblicate:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manusuma (@manusuma)

Tra i suoi post pubblici non mancano ovviamente quelli insieme alla sua dolce metà, Nicola Savino. C’è un simpatico scatto che ha come diadscalia: “Con il mio toy boy categoria over“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manusuma (@manusuma)

Nicola e Manuela vivono un grande amore e sono genitori di Matilda: insieme formano una bellissima famiglia.