Pomeriggio 5, “Briatore cade a pezzi!”: Barbara D’Urso reagisce così; ecco cosa è accaduto in diretta.

Un puntata succulenta, quella di Pomeriggio 5 in onda oggi, 24 novembre 2020. Come di consueto, dopo l’ampia pagina dedicata alla cronaca, Barbara D’Urso ha aperto l’angolo gossip e tv! E anche oggi si è parlato tanto di Grande Fratello Vip 5! In particolare, della lite scoppiata ieri sera tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. La discussione è nata subito dopo la diretta di ieri e il motivo è davvero interessante: dei messaggi che Giulia avrebbe mandato a Flavio Briatore qualche anno fa, in occasione di una vacanza in Sardegna, L’argomento è acceso, come il clima a Pomeriggio 5. Gli opinionisti hanno commentato la vicenda e, in particolare, Valentina Vignali si è lasciata andare ad alcune frasi che non sono passate inosservate! Ecco cosa è successo in diretta.

Pomeriggio 5, “Briatore cade a pezzi!”: Barbara D’Urso reagisce così all’attacco di Valentina Vignali

Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi hanno litigato? Il motivo? Un presunto interesse di Giulia Salemi nei confronti di Flavio Briatore: l’influencer avrebbe mandato alcuni messaggi all’imprenditore qualche anno fa. Messaggi che non sono passati inosservati e che, a quanto pare, hanno infastidito la Gregoraci. Una lite di cui si è parlato oggi a Pomeriggio 5. in una puntata davvero ricchissima. In collegamento con lo studio, tra gli altri, c’era anche Valentina Vignali, che ha lanciato una vera e propria frecciatina al noto imprenditore. “Ma solo io Briatore non lo toccherei neanche con le mani di un’altra? Ho visto che se lo contendono tutte, l’uomo più desiderato d’Italia, ma veramente? Cade a pezzi Briatore, non ci farei neanche il brodo con Briatore!” Parole forti quelle della Vignali, con cui non è d’accordo Giovanni Ciacci: “Io lo prenderei se lo lasciate in giro! È un grande status!”. E la Vignali aggiunge, con ironia: “Un bronzo di Riace Guarda!”.

Anche Barbara D’Urso interviene, spezzando una lancia a favore di Briatore: “Ma che dici, è un uomo affascinante! Non è che uno deve essere per forza addominalato!” Insomma, una puntata ricca di colpi di scena! E voi, state seguendo le vicende dei vipponi al Grande Fratello Vip 5? Nella casa più spiata della tv sta accadendo davvero di tutto. Appuntamento in prima serata per il prossimo lunedì, su Canale 5.