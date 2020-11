Il premier Giuseppe Conte si è sottoposto a tampone: quali sono le sue condizioni dopo l’apparizione in tv.

Ieri sera, lunedì 23 novembre, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato ospite della trasmissione Otto e Mezzo. Durante l’intervista, il premier è apparso provato, infatti più volte ha avuto diversi colpi di tosse, che non sono certamente passati inosservati. Infatti, sono circolate molte voci al riguardo, dato che siamo in una situazione alquanto delicata e difficile. I cittadini si sono mostrati molti preoccupati per le condizioni del premier, che in questi ultimi mesi ha cercato con ogni mezzo di aiutare l’Italia. In mattinata, Conte, a quanto pare, si è sottoposto a tampone: quali sono le sue condizioni.

Conte, dopo l’apparizione in tv, si è sottoposto a tampone: le sue condizioni

Il premier Giuseppe Conte, ospite ieri del programma Otto e Mezzo, andato in onda su La7, è apparso provato, infatti, più volte ha avuto diversi colpi di tosse secca. Le sue condizioni hanno prontamente preoccupato gli italiani, e fin da subito sono corse varie voci al riguardo. A quanto pare, in merito alle numerose ipotesi giunte al riguardo, è stato precisato che il Presidente del Consiglio da qualche anno ha una sofferenza alle corde vocali. Tale problema sembra accentuarsi nel periodo invernale, portando alla conseguente tosse. Inoltre, è stato specificato, che il premier Giuseppe Conte è stato sottoposto a tampone molecolare in mattinata, in vista della sua partecipazione al vertice italo-spagnolo che sarà svolto domani a Palma di Maiorca.

A quanto pare, il test ha dato esito negativo. Tale conferma è stata resa nota dalla presidenza del Consiglio, dopo le numerose voci sorti in merito alle condizioni di Conte, in seguito alla sua partecipazione al programma Otto e Mezzo. Questo quanto dichiarato. Una notizia manifestata per poter dare maggiori informazioni agli italiani, che si sono mostrati in apprensione per la salute del Presidente del Consiglio.

