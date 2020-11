Qui era solo un bambino, oggi è uno degli attori più amati: lo riconoscete? Ecco chi è questo piccolo cow boy in bianco e nero.

Sono tanti i vip che, attraverso i social, condividono con i fan foto e video della loro infanzia. Ricordi inediti, che molti personaggi scelgono di condividere con le persone che li seguono con tanto affetto. Lo ha fatto anche uno degli attori più amati del momento, pubblicando sul suo canale ufficiale di Instagram uno scatto in bianco e nero, proprio qualche ora fa. Uno scatto dolcissimo, in cui è nelle vesti di un mini cow boy. Ma guardatelo bene: lo avete riconosciuto? Il suo sguardo furbetto è rimasto sempre lo stesso! Ecco di chi si tratta.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Qui era solo un bambino, oggi è uno degli attori più amati: ecco di chi si tratta

“Cowboy Kid”. È questa la didascalia che il noto attore ha scelto per l’ultimo scatto pubblicato sui social. Si tratta di una foto ricordo tenerissima, in cui l’attore si è mostrato da bambino. Guardate bene il suo sorriso, avete capito di chi si tratta? Vi diamo un piccolo indizio: Gomorra! Proprio così, si tratta di Salvatore Esposito, il noto attore napoletano, diventato famoso proprio grazie al ruolo di Genny Savastano, protagonista assoluto della serie tv Gomorra. Un successo straordinario, quello ottenuto dalla serie e dall’attore, che è molto seguito anche sui social: il suo profilo Instagram conta ben 1 milione e 300 mila followers! Con i quali condivide foto e video delle sue giornate, dagli scatti lavorativi, ad attimi di vita quotidiana. Ecco una foto pubblicata dall’attore sul suo profilo, in occasione della festività di San Gennaro.

En si, il suo personaggio in Gomaorra è decisamente uno dei più amati delle serie tv degli ultimi anni. E voi, cosa aspettate a seguire il mitico Genny Savastano sul suo profilo ufficiale di Instagram? È ricco di contenuti super interessanti, non ve ne pentirete.