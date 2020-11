Rossella Intellicato è stata un’ex concorrente del Grande Fratello e un’ex tronista di Uomini e Donne, ma com’è ora? Tutti i dettagli.

Senza alcun dubbio vi ricorderete di lei. Stiamo parlando di Rossella Intellicato. Era la quattordicesima edizione del Grande Fratello quando la giovanissima torinese faceva il suo debutto sul piccolo schermo. Un debutto che, c’è da ammetterlo, non è assolutamente passato inosservato. Tanto che, dopo qualche mese la fine della sua prima esperienza televisiva, la Intellicato ha preso anche parte ad un altro programma di Caale 5 super seguito ed amatissimo. Ovvero, Uomini e Donne. Seduta sul tanto ambito trono accanto a Ludovica Valli, Rossella ha tentato di trovare l’amore nel programma di Maria De Filippi. Ma, dati i continui attriti con Tina Cipollari, non soltanto non ci è affatto riuscita, ma ha anche deciso di abbandonare prima del previsto il trono. Ecco, da quel momento sono passati circa cinque anni, ma com’è cambiata adesso la bellissima Rossella? All’epoca sapevamo che era impegnata nel settore della moda, è cambiato qualcosa ora? Ecco tutti i dettagli.

Rossella Intellicato, com’è ora dopo il GF e Uomini e Donne?

Da come si può chiaramente comprendere quindi, il percorso televisivo di Rossella Intellicato non è assolutamente passato inosservato. Ecco, ma siete curiosi di sapere com’è ora nonostante siano passati circa cinque anni dalla sua ultima apparizione sul piccolo schermo? Tranquilli, vi sveliamo tutto noi nel minimo dettaglio. Stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe che sia cambiato ben poco dal punto di vista lavorativo. Sembrerebbe, infatti, che, così come nel passato, Rossella sia ancora internata nell’ambito della moda. Ma le ‘sorprese’ non sono affatto terminate qui. Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, la bellissima Intellicato non soltanto ha trovato l’amore, ma a breve diventerà anche mamma. Ebbene si. Rossella è incinta del suo primo figlio o della sua prima figlia.

Insomma, sembrerebbe che, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello e Uomini e Donne, la vita di Rossella Intellicato sia notevolmente cambiata. Ed, ovviamente, è cambiata in meglio. Tantissimi auguri, carissima!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui