Signorini annuncia che il GF Vip finirà a febbraio 2021: la reazione shock dei concorrenti; ecco cosa è successo nella casa.

Una puntata incandescente, quella del Grande Fratello Vip in onda ieri sera su Canale 5. Una puntata in cui, finalmente, Alfonso Signorini ha svelato ai concorrenti il contenuto della famosa ‘busta rossa’. Un comunicato che, prima o poi, sarebbe dovuto arrivare nella casa più spiata della tv. Di cosa parliamo? Della notizia sul prolungamento del reality, che non terminerà a dicembre come inizialmente stabilito, ma a febbraio 2021! Una notizia che Alfonso Signorini aveva timore di comunicare ai vip, prevedendo reazioni molto forti. E così è stato! Durante la diretta, Alfonso ha comunicato che il GF Vip terminerà ufficialmente l’8 febbraio, e che mancano ancora più di due mesi all’ultima puntata. La reazione dei gieffini non si è fatta attendere: c’è chi ha pensato ad uno scherzo, chi ha pianto, chi ha già anticipato che uscirà. Ecco cosa è accaduto nel dettaglio.

Signorini annuncia che il GF Vip finirà a febbraio 2021: chi deciderà di abbandonare la casa?

Ormai è ufficiale: il GF Vip terminerà l’8 febbraio! Dato il successo in termini di ascolti e il particolare periodo che stiamo vivendo, Mediaset ha deciso di continuare con la messa in onda del reality di Canale 5, che fa molta compagnia agli italiani. Una splendida notizia per i fan del programma, ma non per tutti i vip. All’annuncio di Alfonso Signorini, non tutti hanno reagito nel migliore dei modi. All’inizio, in molti, tra cui Stefania Orlando, hanno pensato che si trattasse di uno scherzo, ma quando hanno scoperto la verità, non è stato così semplice. Soprattutto per alcuni concorrenti: i più provati sono sembrati Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini e Tommaso Zorzi.

Anche se, quest’ultimo, ha ammesso in confessionale che non ha intenzione di mollare. Cosa ne sarà degli altri? Alfonso ha comunicato che, essendo una decisione delicata, i vip avranno un po’ di tempo per decidere se proseguire questa avventura fino alla fine o se preferiscono abbandonare il gioco. Se da un lato c’è chi ha dei dubbi, dall’altro ci sono anche concorrenti che l’hanno presa bene. Andrea Zelletta, ad esempio, ammette di aver lottato tanto per arrivare al GF Vip e di non avere alcuna intenzione di rinunciare a questa opportunità. Anche Rosalinda e Dayane non sembrano intenzionate a mollare: la Mello ha esclamato che, finché sarà con la sua amica, può restare tranquillamente!

Tra i più “a rischio” quindici sono, al momento, Elisabetta Gregoraci, soprattutto per la lontananza del figlio, e Francesco Oppini, che vorrebbe tornare a casa per motivazioni di lavoro, oltre alla mancanza della sua fidanzata. Tra gli altri, anche Enock Barwuah è apparso piuttosto insofferente alla vita nella casa, mentre Maria Teresa Ruta ha preso la notizia come fa di solito, col sorriso. Reazioni contrastanti e tanti dubbi sul futuro dei vip! Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire cosa accadrà e quale decisione prenderanno i concorrenti. Si preannunciano ore delicatissime nella Casa!