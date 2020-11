Stefano D’Orazio, in arrivo una serata speciale: quando andrà in onda in tv

È in arrivo una serata speciale per omaggiare Stefano D’Orazio, ex batterista dei Pooh: ecco quando andrà in onda in tv

Lo scorso 6 novembre si è spento Stefano D’Orazio, amatissimo batterista dei Pooh. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile. Amici e colleghi l’hanno ricordato con messaggi d’affetto. La Rai ha deciso di tributare l’ex batterista dei Pooh con una serata speciale. Di seguito vi diciamo quando andrà in onda.

Stefano D’Orazio, una serata speciale per ricordarlo: quando andrà in onda

La Rai ha deciso di tributare Stefano D’Orazio con una serata speciale. Il ricordo dell’ex batterista dei Pooh andrà in onda, come riporta TvBlog, sabato 5 dicembre in prima serata su Rai1. La trasmissione sarà intitolata “Ciao Stefano, amico per sempre“. L’evento speciale verrà trasmesso subito dopo I soliti ignoti, programma condotto da Amadeus sulla prima rete. Sarà una serata all’insegna della musica dei Pooh, la stessa musica che ha scandito la vita di migliaia e migliaia di italiani. Per i telespettatori che amano la band e in particolare il suo batterista, la Rai ha confezionato un evento ricco di musica, interviste, ricordi e video inediti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roby Facchinetti (@robyfacchinetti)

In occasione della serata speciale dedicata a Stefano, la Rai trasmetterà il concerto che i Pooh tennero nel 2016 allo stadio San Siro per festeggiare i cinquant’anni di attività e la loro reunion. Tra un brano e l’altro, ci saranno dei momenti che permetteranno ai telespettatori di ripercorrere la carriera e le sfaccettature più private della vita dell’ex batterista. Nel corso della serata, infatti, ci saranno interviste inedite ad amici e colleghi di Stefano. Ci saranno, inoltre, testimonianze inedite dello stesso batterista, nelle quali si racconterà in prima persona e ripercorrerà i momenti più belli della sua carriera. Un evento assolutamente da non perdere.