Tommaso Zorzi, gesto shock: la decisione inaspettata dopo il prolungamento del GF Vip; ecco cosa è accaduto nella casa.

Una puntata decisamente impegnativa, quella del Grande Fratello Vip in onda ieri sera su Canale 5. Una puntata in cui è stato comunicato ai vip che questa edizione del reality sarà prolungata fino a febbraio 2021. Una notizia ‘shock’, che ha letteralmente spiazzato i concorrenti. Inizialmente, infatti, la data finale dello show era il 4 dicembre. Le reazioni dei vip sono state davvero forti e c’è chi è ancora incerto sulla sua permanenza nella casa. Per loro, comunque, alcuni giorni a disposizione per decidere se proseguire l’avventura nel reality o abbandonare. Nel frattempo, però, Tommaso Zorzi ha deciso di dare un ‘taglio’ col passato e iniziare un nuovo percorso al GF Vip. Come? Con un nuovo taglio di capelli! Addio ai ricci sempre più lunghi: con l’aiuto di Andrea Zelletta, Tommaso ha sfoggiato un nuovo look, che non è affatto passato inosservato. Diamo un’occhiata.

Tommaso Zorzi, la decisione inaspettata dopo il prolungamento del GF Vip: addio ai capelli!

Nuovo look nella casa del GF Vip per Tommaso Zorzi. Il giovane influencer, uno dei concorrenti più amati di questa edizione, ha deciso di dire addio alla sua chioma, sempre più corposa, rasandosi. A fargli da hairstylist ci ha pensato Andrea Zelletta. Un gesto che ha spiazzato i fan della trasmissione, che si sono ritrovati un Tommaso inedito durante la diretta di oggi. Ma i commenti sono stati più che positivi: il nuovo look di Zorzi è promosso! Curiosi di vedere cosa ha combinato? Eccolo per voi:

Eh si, un cambiamento notevole quello di Tommy: sarà il segno di un nuovo, “secondo”, inizio al GF Vip? A quanto pare si: l’influencer, infatti, in un confessionale durante la diretta di ieri sera, ha ammesso di non aver alcun intenzione di mollare, nonostante lo shock dell’annuncio. Diverso, invece, il discorso per Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci: sono proprio loro i vip più in crisi dopo la notizia ricevuta ieri e a confermarlo è stato lo stesso Alnfonso Signorini, in diretta a Casa Chi. Decideranno di restare in casa o abbandoneranno il gioco? Non ci resta che attendere le prossime news, direttamente dalla casa più spiata della tv.