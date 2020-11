Tragico lutto per Giada Pezzaioli: “Piango e non trovo pace”, il messaggio straziante.

Un terribile lutto ha colpito la bellissima modella Giada Pezzaioli; quest’ultima ha manifestato il suo dolore con un lungo post su instagram. La Pezzaioli è molto seguita sui social non solo per la sua bellezza, che possiamo dire è inconfondibile, ma anche per la sua spontaneità e semplicità. La donna è divenuta nota per aver partecipato a diversi concorsi di bellezza, fino ad arrivare a Miss Italia. La sua vita è certamente piena, infatti, al suo fianco troviamo Giovanni Conversano. La coppia ha avuto un bellissimo bambino, Enea, e al momento, sono in procinto di diventare nuovamente genitori. Infatti, Giada tempo fa ha dato la lieta notizia mostrando nel tempo il suo bel pancione. Da pochissimo, proprio sul suo canale instagram ha pubblicato delle foto in cui ha rivelato attraverso la didascalia di aver perso il suo amato nonno: “Piango e non trovo pace“.

Lutto per Giada Pezzaioli: è venuto a mancare il suo amato nonno

Come abbiamo anticipato, Giada Pezzaioli è davvero molto seguita sui social. Una bellezza la sua molto particolare, fascinosa ed elegante. La donna forma ormai una coppia ben salda con Giovanni Conversano; con quest’ultimo ha avuto un bellissimo bambino e sono in attesa di un nuovo arrivo, a quanto pare si tratta di una bambina. Da pochissimo, la Pezzaioli ha pubblicato un post in cui ha manifestato tutto il suo dolore per la perdita subita. Un lutto ha colpito la sua famiglia, infatti, è venuto a mancare suo nonno. Giada sui social ha espresso apertamente il suo dolore con un messaggio straziante: “Mi manchi già, te ne sei andato strappato alla tua energia vitale. Piango e non trovo pace, piango lontana da te. Fatti sentire nonno, veglia su di noi“.

Parole piene di dolore queste della bellissima Giada Pezzaioli, che non ha potuto non esprimere francamente i sentimenti provati in un momento simile. Così la donna ha deciso di salutare il suo amato nonno, con un messaggio straziante, ma decisamente commovente.

