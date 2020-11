Daniela Di Napoli è una delle dama del trono Over di Uomini e Donne, ma chi è esattamente? Cosa occorre sapere su di lei.

Si è contraddistinta da tutte le altre dame del parterre Over di Uomini e Donne non soltanto per la sua immensa bellezza, ma anche per il suo forte carattere. Stiamo parlando proprio di lei: Daniela Di Napoli. Capelli biondi, occhi azzurri e fisico scultoreo, sono alcune delle caratteristiche che descrivono alla grande il suo fascino. Daniela, come tutti gli altri suoi ‘colleghi’ e ‘colleghe’ è giunta al dating show di Uomini e Donne per cercare un uomo. Un uomo che, però, come ribadito dalla diretta interessata nel corso della sua recentissima sfilata, deve essere consapevole che lei è una mamma. E che prima di tutto, nella sua vita, vengono proprio i suoi figli. Insomma, come si suol dire, patti chiari ed amicizia lunga. Ecco. Appurate le sue ‘condizioni’, cosa sappiamo esattamente di lei? In particolare, cosa sappiamo sulla sua vita, sul suo lavoro e su molto altro ancora? Siete proprio curiosi di saperlo? Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, chi è Daniela Di Napoli: Instagram e lavoro

Entrata nel programma di Maria De Filippi a Maggio scorso, Daniela Di Napoli ha facilmente conquistato l’interesse e l’attenzione di tutti. Non soltanto per la sua immensa bellezza, come dicevamo precedentemente, ma anche per il suo forte e determinato carattere. Ecco, ma siete curiosi di conoscere ogni cosa di lei? Anche voi, così come noi, siete incuriositi dal sapere ogni cosa che riguarda la bellissima dama di Uomini e Donne? Tranquilli, ci pensiamo noi a raccontarvi davvero tutto. Anche se, vi anticipiamo, le notizie che ci sono su di lei sono davvero minime. Ovviamente, partiamo con il dirvi che Daniele viene da Roma. È una splendida mamma. Ed è stata sposata. Non sappiamo esattamente quando si sia sposata. E quando, ovviamente, il suo matrimonio è terminato. Sappiamo che, come raccontato dalla diretta interessata, il suo ex marito è un padre ‘spettacolare’ con i suoi figli. Stando a quanto si apprende dal suo canale Instagram ufficiale e, tra l’altro, ha raccontato anche la diretta interessata a Maria De Filippi, di professione è anche una barlady. Ma non è affatto finita qui. Perché, diciamoci la verità, Daniela è una donna ricca di sorprese. Infatti, come lei stessa scrive sul suo profilo social, la bella Di Napoli è anche particolarmente legata allo sport. Non è un caso, infatti, se il fisico sfoggiato su Instagram o anche in puntata è davvero da urlo.

Insomma, Daniela ha tutte le caratteristiche per essere una donna perfetta. Secondo voi, riuscirà a trovare l’amore a Uomini e Donne? Noi glielo auguriamo!