Anna Tatangelo, sapete che lavoro fanno i suoi genitori? Non tutti conoscono questo retroscena sulla famiglia dell’amatissima cantante.

Anna Tatangelo non ha mai fatto mistero di essere particolarmente legata alla sua famiglia. La cantante, che attualmente rappresenta senza dubbio una delle voci più belle del nostro panorama musicale, è sempre stata molto sensibile all’argomento ‘famiglia’, infatti nella puntata di ‘All Together Now’, programma in cui è uno dei 4 giudici speciali, si è sciolta in lacrime davanti a una concorrente che diceva di voler vincere per regalare un viaggio a sua madre e ringraziarla di tutti i suoi sacrifici. Anna è legatissima a sua madre Palmira e a suo padre Dante, che l’hanno sempre appoggiata e seguita nel suo percorso artistico.

Solo per un periodo c’è stato un muro tra la cantante e i suoi genitori, e questo periodo risale a quando lei aveva 18 anni e si è fidanzata con Gigi D’Alessio. Preoccupati per lei e per il suo futuro, i genitori hanno preso male all’epoca questa situazione, ma poi si sono riavvicinati alla figlia quando è nato il piccolo Andrea, che oggi ha 10 anni. Da allora, il legame tra Anna e i suoi genitori non si è mai più affievolito. Ma sapete che lavoro fanno la mamma e il papà della cantante? La risposta a questa domanda, probabilmente, vi colpirà: ecco tutti i dettagli.

Anna Tatangelo, sapete che lavoro fanno i suoi genitori? Ecco tutti i dettagli sulla famiglia della cantante

Anna Tatangelo viene da Sora, un piccolo centro in provincia di Frosinone ed è la minore di 4 figli. La cantante ha un bellissimo rapporto con i suoi fratelli, che spesso sono apparsi anche nei suoi post o nelle stories su Instagram. Non è tutto però, perché Anna è molto legata anche ai genitori, Dante e Palmira. Di loro si sa poco, perché hanno vissuto lontano dai riflettori, in maniera molto riservata. Non tutti sanno, ad esempio, che lavoro fanno.

Ebbene sì, perché nonostante la non più giovanissima età e il grande successo della figlia, i genitori della Tatangelo continuano a lavorare, anche se aiutati dai figli, in particolare da Giuseppe, fratello di Anna. La famiglia Tatangelo produce da anni la famosa ciambella sorana e ha un forno in cui vende ogni giorno i propri prodotti, oltre che un banco nel mercato del giovedì di Sora, nel quale vende proprio le ciambelle, che per tradizione si mangiano il giovedì.

Nonostante il grandissimo successo e la vita sotto i riflettori della loro figlia Anna, Dante e Palmira hanno continuato a fare la loro vita di sempre e tutt’ora vendono i loro prodotti al negozio e al mercato di Sora. Lo sapevate?