Antonella Clerici è davvero inarrestabile, dopo il programma su Rai Uno arriva anche un’altra grandiosa novità: splendida notizia.

Attualmente è al timone del suo nuovo programma ‘È sempre mezzogiorno’, ma molto presto arriverà una clamorosa novità. Ad annunciarla, come al solito, è stata proprio la diretta interessata sul suo canale social ufficiale. Sempre molto attiva e, soprattutto, dedita a condividere ogni cosa con il suo adorato pubblico, qualche ora fa, l’ex colonna portante de ‘La Prova del Cuoco’ non ha potuto fare a meno di annunciare loro una splendida notizia. Una notizia che, vi assicuriamo, è davvero spettacolare. E che, soprattutto, ha reso felici ed entusiasti tutti i suoi sostenitori. Non è un caso, infatti, se, in un vero e proprio batter baleno, il post in questione è stato letteralmente preso d’assalto dai suoi sostenitori. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che la notizia è davvero incredibile. E che, soprattutto, sottolinea quanto Antonella Clerici sia letteralmente inarrestabile! Ma bando alle ciance! Ecco tutti i dettagli.

Antonella Clerici inarrestabile, incredibile novità in arrivo: manca pochissimo!

Tenetevi pronti: è in arrivo una clamorosa novità! Non soltanto, come dicevamo precedentemente, Antonella Clerici è attualmente impegnata con la conduzione di ‘È sempre mezzogiorno’, in onda dal Lunedì al Venerdì su Rai Uno, ma sembrerebbe che, nei prossimi giorni, sarà la protagonista indiscussa di una notizia davvero grandiosa. Di che cosa parliamo esattamente? Diamoci uno sguardo insieme molto più da vicino.

Ecco. È proprio questa la splendida novità in arrivo che Antonella Clerici non ha potuto affatto fare a meno di condividere con i suoi adorati sostenitori. Tra pochissimi giorni, quindi, uscirà il nuovo libro della conduttrice di ‘È sempre mezzogiorno’. Ricco di ricette gustose e succulente, il nuovo romanzo di Antonella Clerici si accinge a far entrare i suoi lettori nella cucina della conduttrice televisiva. Infatti, a corredo della foto, l’attuale compagna di Vittorio Garrone ha detto: ‘Dentro c’è tutta la mia vita tra natura, animali ed amore’. Insomma, una notizia davvero splendida. Noi non vediamo l’ora di averlo tra le mani, voi?

