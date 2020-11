E’ morta la chef della cucina romana: l’ex volto de La Prova del Cuoco è passata a miglior vita all’età di 77 anni. L’annuncio su Facebook.

Si è spenta all’età di 77 anni la cuoca romana Anna Dente. La fondatrice dell’Osteria di San Cesario a San Cesareo, in provincia di Roma, era ricoverata in una clinica affetta da una malattia. La notizia è arrivata dalla figlia che ha pubblicato un post sul canale Facebook del ristorante. “La figlia Angela comunica ufficialmente che questa mattina in Roma alle ore 5.45 munita dei conforti religiosi, tra le braccia del suo adorato figlio Emilio, Anna Dente è salita al Cielo e ha raggiunto finalmente la sua Mamma Maria” è quanto si legge su Facebook. Anna era conosciuta dal pubblico televisivo: ha partecipato svariate volte a ‘La Prova del Cuoco’.

Anna Dente è nata il 25 dicembre del 43 e combatteva contro una malattia da tempo. La situazione già da fine ottobre risultava grave. Fin da giovanissima ha iniziato a lavorare nella norcineria di famiglia occupandosi nella cura di vigneti, frutteti e terreni coltivati a grano. Nel ’95 ha fondato un ristorante volto alla salvaguardia della tradizione culinaria della Regione Lazio: è nata in quell’anno l’Osteria di San Cesario che in pochi anni divenne un punto di riferimento per il settore.