Coronavirus, brutta notizia: nessun beneficio dal plasma dei guariti

Il Coronavirus continua a far paura. Il terribile virus, dall’inizio dell’anno, ha causato centinaia di migliaia di morti in tutto il mondo. Diffusosi inizialmente in Cina, il Covid-19 ha raggiunto presto gli altri continenti. Dall’Europa all’America, fino ad arrivare in Africa. I paesi più colpiti sono sicuramente gli Stati Uniti, mentre in Europa l’Italia, la Francia e la Gran Bretagna fanno la conta dei danni. Il nostro paese adesso è colpito dalla seconda ondata. Il virus, infatti, sembrava riposare in estate, ma si è risvegliato nei mesi autunnali. L’unica via che porta alla fine della pandemia è rappresentata dal vaccino. Diverse aziende farmaceutiche stanno mettendo a punto un farmaco efficace nella lotta al Covid-19. Le prime dosi dovrebbero arrivare entro la fine dell’anno e si conta di vaccinare gran parte del mondo entro il terzo trimestre del prossimo anno.

Un team di ricerca internazionale guidato da scienziati argentini dell’Hospital Italiano de Buenos Aires ha dimostrato che il plasma dei guariti da Coronavirus non protegge i pazienti colpiti dalla forma grave della malattia, né riduce il rischio di morire per essa. Gli scienziati, coordinati dal professor Ventura A. Simonovich, sono giunti alle loro conclusioni dopo aver sottoposto una parte dei pazienti con polmonite grave indotta dal Covid-19 al trattamento col plasma e confrontando i loro esiti clinici con quelli di altri pazienti trattati con un placebo. Al trentesimo giorno dall’infusione del placebo o del plasma, gli scienziati non hanno osservato nella nessuna differenza significativa tra il gruppo del plasma da convalescente e il gruppo placebo.

Mi spiace deludere le aspettative di molti, ma il plasma dei guariti non funziona.

I risultati dello studio, pubblicato sulla rivista scientifica “The New England Journal of Medicine”, sono stati commentati anche dal professor e virologo Matteo Bassetti, direttore della Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova. Lo scienziato ha pubblicato un post su Facebook, dichiarando di essere dispiaciuto nel “deludere le aspettative di molti, ma il plasma dei guariti non funziona”. Naturalmente sarà necessario attendere le conclusioni di altri studi, ma i risultati di questa approfondita indagine appaiono chiari ed evidenti.