Coronavirus, sembrerebbe che prima della fine dell’anno tutte le scuole siano pronte a ripartire: spunta la data ipotetica.

In questi ultime settimane, lo sappiamo benissimo, si parla tantissimo del Natale. Manca esattamente un mese da queste festività, eppure il pensiero costante è completamente concentrato su un’unica cosa: come sarà? Sarà possibile trascorrerlo in famiglia? O, magari, con gli amici? Fino a questo momento, non possiamo darvi una risposta certa. Proprio in questi ultimi giorni, infatti, il Governo sta studiando un Dpcm ad hoc per le sante festività. Ma non solo. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che ci sia anche un altro argomento di cui si sta ampiamente discutendo ‘dall’alto’. A cosa ci riferiamo esattamente? Beh, la risposta è davvero scontata: la riapertura delle scuole! Sappiamo benissimo che, a differenza del primo lockdown, nel corso della seconda ondata, non sono stati chiusi tutti gli istituti scolastici. Nelle zone gialle, ad esempio, si può andare tranquillamente a scuola, fuorché le classi superiori. A differenza, invece, delle zone rosse. Dove, a parte gli centri dell’infanzia, elementari e prima media che svolgono normalmente le lezioni in classe, tutti gli altri studenti sono costretti alla didattica a distanza. La domanda, quindi, sorge spontanea: se, a quanto pare, per Natale è prevista la riapertura dei negozi, anche la scuola potrà ripartire? Sembrerebbe di si: ecco la data ipotetica.

Spunta la data ipotetica della ripartenza delle scuole

Cosa accadrà, quindi, alle scuole? È questa la domanda che, in questi ultimi giorni, tutte le famiglie si stanno ponendo: se a Natale è prevista una riapertura, seppure super controllata, dei negozi, potranno anche riaprire gli istituti scolastici? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si! E, stando a quanto si apprende, la data non sarebbe nemmeno così lontana. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Stando a quanto si legge sul web, sembrerebbe che, in queste ultime ore, sia spuntata un’ipotetica data. Quindi, sia chiaro: non c’è assolutamente nulla di confermato. Anzi, in queste ore, il Governo sta decidendo. E, come al solito, ci sarà la comunicazione ufficiale appena stabilito il tutto. In attesa, però, di ulteriori aggiornamento, vi anticipiamo che la data ipotetica risalirebbe al 9 Dicembre. Tra due settimane, quindi. Da quanto si legge, infatti, sembrerebbe che sia stata fissata una data ipotetica della riapertura di tutte le scuole. E che questa coincida, quindi, con il giorno dopo l’Immacolata. Quindi, subito dopo l’entrata effettiva della Sante Feste. Ovviamente, da come si può chiaramente comprendere, gli studenti italiani ritorneranno in classe soltanto per pochissime settimane. Perché poi, come consueto, partiranno le due settimane per le festività.

Voi cosa ne pensate? Siete d’accordo di far tornare i vostri figli in classe il 9 Dicembre?

